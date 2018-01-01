Новый проект вблизи новой набережной в Газипаше

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 119 м2. Расстояние до моря 1700 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Viamar Lily - новый проект, расположенный в районе Аксу, в самом быстроразвивающемся районе Анталии.
Район Аксу является одним из самых важных с точки зрения расположения и природной красоты. В этом районе есть все элементы природной красоты: морское побережье, свежие водопады и зеленые деревья, такие как лавры, дикие маслины, ивы и т. д. Здесь можно найти не только роскошную природу, но и получить высочайший уровень обслуживания во всех заведениях инфраструктуры.
Роскошные и уютные квартиры с видом на бассейн. Этот комплекс станет для Вас и вашей семьи прекрасным выбором как для отдыха, так и для постоянного проживания в дали от городской суеты и шума.
Инфраструктура:
- открытый бассейн;
- финская сауна;
- баня;
- фитнес-центр;
- детская игровая площадка;
- ухоженная зеленая территория;
- электрогенератор;
- круглосуточная система видеонаблюдения.
Расположение:
- Аэропорт - 5,5 км.
- Пляж Лара - 6 км.
- Торговые центры - 8,5 км.
- Больница - 5 км.
- Старый город - 17 км.
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
- Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 5 минут
Больница - 9 минут
Торговый центр - 10 минут
Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
Представляем строящийся жилой комплекс в районе Махмутлар (Алания). Махмутлар – живописный район, расположившийся в прекрасном месте на берегу Средиземного моря, тут много достопримечательностей на которые стоит обратить внимание. Привлекательная для туристов курортная зона окружена горами Тавр и сосновым лесом. Морская вода окрашена в изумительные изумрудные оттенки. Очень хорошо отрегулированная городская инфраструктура находится в шаговой доступности от дома. Все сетевые магазины, рестораны, кафе, автобусные остановки и пр. находятся в 3 минутах ходьбы от дома.
Завершение строительства запланировано на апрель 2023 года.
Первоначальный взнос 30% от стоимости квартиры. Остаток суммы можно распределить на беспроцентную рассрочку до окончания строительства.