  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Проект премиум-класса в 250 м от пляжа Кейкубат

Проект премиум-класса в 250 м от пляжа Кейкубат

Алания, Турция
от
€170,000
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 42,5 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Каракокали, Турция
от
€198,000
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Каракокали, Турция
от
€168,000
Жилой комплекс Готовый комплекс в Оба
Каракокали, Турция
от
€192,000
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания
Алания, Турция
от
€124,000
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€189,000
Вы просматриваете
Проект премиум-класса в 250 м от пляжа Кейкубат
Алания, Турция
от
€170,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс SUMMER HOUSE
Жилой комплекс SUMMER HOUSE
Korukoey, Турция
от
€85,813
Площадь 49–124 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект SUMMER HOUSE - новый проект, расположенный в центре города Ялова, на берегу моря, на высоте всего 400 метров над уровнем моря. Город Ялова расположен в северо-западной Турции, неподалеку от Мраморного моря. Этот турецкий термальный курорт уникален своими целебными минеральными источниками, а еще редкой для страны особенностью: несмотря на мировую известность, он недостаточно популярен у туристов. Инфраструктура: - охрана; - бассейн; - ресторан; - видеонаблюдение; - парковка; - зона отдыха. Расположение: - До центра Стамбула - 45 минут; - До международного аэропорта Сабиха Гекчен - 30 минут. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой квартал Квартира в Pamfilia Residence в Махмутларе
Жилой квартал Квартира в Pamfilia Residence в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€125,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплекса есть все необходимое для семейного отдыха: бассейны, детские площадки и т.д. Комплекс построен восемь лет назад, находится в хорошем состоянии. 
Жилой комплекс Комплекс в европейском районе Оба, Алания.
Жилой комплекс Комплекс в европейском районе Оба, Алания.
Аланья, Турция
от
€149,000
Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию, строящийся ЖК, расположенный в верхней Обе в окружении апельсиновых садов и в пешей доступности от ТЦ Метро, Аланиум и Кочташ. Расстояние до центра города Алания составляет 3 км, а расстояние до моря 1500 м. Комплекс будет состоять из шести 4-этажных жилых блоков, 180 квартир с разной планировкой и метражом от 50 м² до 205 м². Все квартиры будут сданы в чистовом в виде со встроенным кухонным гарнитуром и сантехникой в санузлах. Проект будет сдан в сентябре 2023 года, застройщик предлагает выгодные условия рассрочки до конца строительство. Приобретение недвижимости в данном ЖК является отличным вложением на будущее, так как инвестируя в недвижимость на этапе строительства вы приумножаете свой доход!
Realting.com
Перейти