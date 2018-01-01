Проект премиум-класса в 250 м от пляжа Кейкубат

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 42,5 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
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Проект SUMMER HOUSE - новый проект, расположенный в центре города Ялова, на берегу моря, на высоте всего 400 метров над уровнем моря.
Город Ялова расположен в северо-западной Турции, неподалеку от Мраморного моря. Этот турецкий термальный курорт уникален своими целебными минеральными источниками, а еще редкой для страны особенностью: несмотря на мировую известность, он недостаточно популярен у туристов.
Инфраструктура:
- охрана;
- бассейн;
- ресторан;
- видеонаблюдение;
- парковка;
- зона отдыха.
Расположение:
- До центра Стамбула - 45 минут;
- До международного аэропорта Сабиха Гекчен - 30 минут.
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Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплекса есть все необходимое для семейного отдыха: бассейны, детские площадки и т.д. Комплекс построен восемь лет назад, находится в хорошем состоянии.
Представляем вашему вниманию, строящийся ЖК, расположенный в верхней Обе в окружении апельсиновых садов и в пешей доступности от ТЦ Метро, Аланиум и Кочташ. Расстояние до центра города Алания составляет 3 км, а расстояние до моря 1500 м.
Комплекс будет состоять из шести 4-этажных жилых блоков, 180 квартир с разной планировкой и метражом от 50 м² до 205 м². Все квартиры будут сданы в чистовом в виде со встроенным кухонным гарнитуром и сантехникой в санузлах. Проект будет сдан в сентябре 2023 года, застройщик предлагает выгодные условия рассрочки до конца строительство.
Приобретение недвижимости в данном ЖК является отличным вложением на будущее, так как инвестируя в недвижимость на этапе строительства вы приумножаете свой доход!