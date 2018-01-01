Апартаменты с видом на море в новом комплексе - Северный Кипр, Фамагуста

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены пентхаусы 1+1 площадью от 105 до 118 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения.
Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами отдыха и беседками, зонами барбекю, консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, гаражом и парковкой.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Кондиционеры
Высокие потолки (2,8 метров)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро. В радиусе 5 км вы найдете школы, университеты, больницы, торговые и развлекательные центры.
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Мост Султана Мехмеда Фатиха - 7 км
Аэропорт Стамбула - 31 км
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Жилой комплекс «Liberty Deluxе» – один из самых роскошных жилых комплексов в Махмутларе. Занимает площадь 4600 м², включает одно 12-этажное здание, в нем 107 квартир.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- живописный ландшафт;
- взрослый и детский бассейн;
- зона для барбекю на несколько семей со всеми удобствами;
- детская игровая площадка;
- настольный теннис;
- мультикорт для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис;
- специальная дорожка для пеших прогулок и бега;
- крытая парковка;
- охрана 24/7 и круглосуточное видеонаблюдение;
Внутри комплекса:
- ресепшен;
- ресторан;
- крытый зимний бассейн с подогревом;
- сауна;
- парная;
- турецкий хамам;
- джакузи;
- детская игровая комната с обогревом полов;
- бильярдная;
- фитнес-центр.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
У комплекса чудесное месторасположение! Несмотря на активность района Махмутлар, комплекс стоит немного обособлено, занимая уютное и тихое место среди гор и прекрасной природы. А благодаря расположению на возвышенности из комплекса открываются захватывающие виды на море, горы и всю Аланию!
До собственного пляжа - 1500 м (организован трансфер),
16 км до центра Алании,
30 км до ближайшего аэропорта в Газипаше,
130 км до аэропорта Анталии.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
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В престижном районе Оба расположился жилой проект, который спланирован и разработан с хорошими деталями, которые удовлетворят владельцев недвижимости. Местоположение проекта- 1900 метров от бирюзового пляжа Алании и 1000 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого покупателя и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Проект состоит из 3 блоков, каждый по 4 этажа, всего 96 квартиры.
Типы квартир следующие:
-Квартиры с 1 спальней: 48 м2, 50 м2 и 54 м2
-Апартаменты с 2 спальнями (отдельная кухня): 90 м2, 100 м2 и 130 м2
-Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 80 м2 и 100 м2
-Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями на крыше: 115 м2, 145 м2 и 150 м2
Вы можете заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов.