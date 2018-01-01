Апартаменты с видом на море в новом комплексе - Северный Кипр, Фамагуста

Махмутлар центр, Турция

от €157,295

65–115 м² 2

Недвижимость в Турции по привлекательной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Жилой комплекс «Liberty Deluxе» – один из самых роскошных жилых комплексов в Махмутларе. Занимает площадь 4600 м², включает одно 12-этажное здание, в нем 107 квартир. ИНФРАСТРУКТУРА: - живописный ландшафт; - взрослый и детский бассейн; - зона для барбекю на несколько семей со всеми удобствами; - детская игровая площадка; - настольный теннис; - мультикорт для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис; - специальная дорожка для пеших прогулок и бега; - крытая парковка; - охрана 24/7 и круглосуточное видеонаблюдение; Внутри комплекса: - ресепшен; - ресторан; - крытый зимний бассейн с подогревом; - сауна; - парная; - турецкий хамам; - джакузи; - детская игровая комната с обогревом полов; - бильярдная; - фитнес-центр. РАСПОЛОЖЕНИЕ: У комплекса чудесное месторасположение! Несмотря на активность района Махмутлар, комплекс стоит немного обособлено, занимая уютное и тихое место среди гор и прекрасной природы. А благодаря расположению на возвышенности из комплекса открываются захватывающие виды на море, горы и всю Аланию! До собственного пляжа - 1500 м (организован трансфер), 16 км до центра Алании, 30 км до ближайшего аэропорта в Газипаше, 130 км до аэропорта Анталии. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас!