Просторные апартаменты в районе Авджылар, Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 129 до 249 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Комплекс расположен в 250 метрах от моря, и длинной ухоженной набережной с беседками и парками с тренажерами. В нескольких метрах от центральной улицы со всеми ресторанами, барами и магазинами, сельскохозяйственным базаром два раза в неделю.В 12 км от центра Алании, в 20 км от местного аэропорта Газипаша. Автобусные остановки так же в пешей доступности, вы легко сможете доехать до центра Алании.Светлая квартира, расположенная на 7-м этаже с востока на юг, площадь квартиры 67 м2. Когда вы входите в квартиру, зал ведет вас в гостиную с американской кухней с приборами из нержавеющей стали. Белые кухонные шкафы с черной мраморной столешницей. Гостиная имеет доступ к террасе с большой раздвижной дверью. С террасы открывается прекрасный вид на зеленую зону с сияющим солнцем. Квартира продается с кухонной техникой, кухонной мебелью, мебелью в ванной комнате, окнами с двойными стеклопакетами. Инфраструктура 5ти звездочного отеля;Хорошее управление в комплексе;Близость моря и инфраструктуры города;Идеально подходит для долгосрочной и краткосрочной аренды. открытый бассейнводная горкадетский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунатурецкая баня (хамам)детская площадкамини клубвитаминный баркафебеседки с зоной бля барбекюофисгенераторвидеонаблюдениеохрана24/7
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены квартиры 1+1 и пентхаусы 2+1. Площадь апартаментов от 58,2 до 121,9 м2. Расстояние до моря 650 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67 до 241 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.