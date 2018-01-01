Новый комплекс на побережье залива Морфу - Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Гюзельюрт (Морфу) – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 35 до 105 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Гюзельюрт или Морфу – фруктовый рай Северного Кипра. Само название поселка в переводе с турецкого интерпретируется как «прекрасный сад». Здесь выращивают самые вкусные апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, клубнику, финики, виноград, причём большая часть урожая экспортируется.Посещая город практически в любое время года, туристы имеют возможность полакомиться свежими сезонными фруктами по доступной цене. В июле-августе Гюзельюрт превращается в настоящую цитрусовую империю: в городе проходит Апельсиновый фестиваль, на который съезжаются не только местные, но и туристы со всего мира.Парадокс Гюзельюрта в том, что, будучи тихим и спокойным местом, он может предложить разнообразную и увлекательную программу для поездок и отдыха. Здесь есть свой подземный город, множество пещер и природные заповедники. Также в 40 минутах езды находится горнолыжный курорт Тродос. Не стоит забывать и о прекрасном морском побережье этого региона. Песок на пляжах Гюзельюрта имеет вулканическое происхождение (как на Канарах) и оказывает, по мнению местных исследователей, целебное действие на организм человека. На некоторых участках побережья часто бывают волны, что привлекает любителей серфинга со всего мира. Недвижимость в Гюзельюрте строится преимущественно у моря, тогда как старый жилой фонд отдален от него. В данном регионе можно купить отличные варианты с видом на море и совсем рядом с пляжами по выгодной стоимости.
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 139 квадратных метра. Расстояние до моря 350 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.