  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый комплекс на побережье залива Морфу - Северный Кипр

Новый комплекс на побережье залива Морфу - Северный Кипр

Аванос, Турция
от
€88,833
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Гюзельюрт (Морфу) – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 35 до 105 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Гюзельюрт или Морфу – фруктовый рай Северного Кипра. Само название поселка в переводе с турецкого интерпретируется как «прекрасный сад». Здесь выращивают самые вкусные апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, клубнику, финики, виноград, причём большая часть урожая экспортируется.Посещая город практически в любое время года, туристы имеют возможность полакомиться свежими сезонными фруктами по доступной цене. В июле-августе Гюзельюрт превращается в настоящую цитрусовую империю: в городе проходит Апельсиновый фестиваль, на который съезжаются не только местные, но и туристы со всего мира.Парадокс Гюзельюрта в том, что, будучи тихим и спокойным местом, он может предложить разнообразную и увлекательную программу для поездок и отдыха. Здесь есть свой подземный город, множество пещер и природные заповедники. Также в 40 минутах езды находится горнолыжный курорт Тродос. Не стоит забывать и о прекрасном морском побережье этого региона. Песок на пляжах Гюзельюрта имеет вулканическое происхождение (как на Канарах) и оказывает, по мнению местных исследователей, целебное действие на организм человека. На некоторых участках побережья часто бывают волны, что привлекает любителей серфинга со всего мира. Недвижимость в Гюзельюрте строится преимущественно у моря, тогда как старый жилой фонд отдален от него. В данном регионе можно купить отличные варианты с видом на море и совсем рядом с пляжами по выгодной стоимости.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ
Аванос, Турция
от
€130,000
Жилой комплекс ANKYRA RESIDENCE
Yesilkoey, Турция
от
€105,350
Жилой комплекс Ультрасовременная квартира в живописном районе
Аланья, Турция
от
€255,000
Жилой комплекс Жилой Комплекс с видом на природу в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€93,000
Жилой комплекс LOTUS TOWERS
Стамбул, Турция
от
€273,288
Вы просматриваете
Новый комплекс на побережье залива Морфу - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€88,833
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Кестеле, Алания
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Кестеле, Алания
Yaylali, Турция
от
€135,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар
Жилой комплекс Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€140,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 139 квадратных метра. Расстояние до моря 350 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Мраморноморский регион, Турция
от
€543,000
Агентство: EOS Turkey Property
Realting.com
Перейти