Апартаменты с захватывающим видом на Средиземное море и горы

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейные квартиры и двухуровневые апартаменты планировкой 2+1. Площадь квартир от 75 до 85 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
В проекте несколько вилл, расположены в небольшом рыбацком городе Гюллюк. В 8 км от аэропорта Бодрум/Милас. В 40 км от города Бодрум.
В каждом доме есть бассейны, парковочные места, террасы для отдыха, гостиная и кухня, 2-4 спальни, 2-3 ванные комнаты. В некоторых есть прачечная.
Расположение и объекты поблизости
Гюллюк - город в гавани, с красивыми видами на Эгейское море.
Школа: 1.5 км
Аэропорт: 8 км
Пляж: 1 км
Больница: 19,5 км
Магазины и рынки: 1.5 км
Центр города: 2 км
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 54 до 120 м2.Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Почему это свойство؟
Координатор в европейском Стамбуле, недалеко от очень важного транспортного узла.
Окрестности богаты современными торговыми центрами и оптовыми рынками.
Апартаменты с современными характеристиками и элегантной, гармоничной отделкой.
Проект включает в себя множество объектов и услуг, в дополнение к различным магазинам.
Титулы готовы. Кроме того, проект отвечает требованиям турецкого гражданства и готов к заселению.