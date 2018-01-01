  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю

Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю

Аванос, Турция
от
€171,350
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+2. Площадь апартаментов от 75 до 240 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция
Муратпаша, Турция
от
€175,000
Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше
Алания, Турция
от
€109,000
Жилой комплекс Студии в крупнейшем строительном проекте на побережье Северного Кипра
Аванос, Турция
от
€55,812
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Demirtas, Турция
от
€89,000
Жилой комплекс Royal Grand Exclusive!
Аланья, Турция
от
€258,500
Вы просматриваете
Бутик-проект в популярном районе Стамбула - Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€171,350
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира под ВНЖ с инфраструктурой
Жилой комплекс Квартира под ВНЖ с инфраструктурой
Каракокали, Турция
от
€207,000
Предлагаем на продажу новую трехкомнатную квартиру в открытом районе для ВНЖ, Оба, 90м2. Апартаменты расположились в комплексе 2022 года постройки. Квартира находится на 4 этаже и ориентирована на северо-западную сторону света. Планировка 2+1 включает в себя прихожую, гостиную совмещенную с кухней американского типа, две спальни, два санузла и два балкона. В санузлах, установлена система теплый пол, что очень удобно в зимний промежуток времени. Квартира продается в чистовой отделки, с тремя кондиционерами и со встроенной бытовой техникой марки BEKO. Комплекс имеет такую внутреннюю инфраструктуру как: открытый бассейн, фитнес, сауна, беседку для барбекю, джакузи, парковку и электрогенератор. Расстояние до моря 1,5 км.
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€226,548
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера. Метробус - 1 км Станция метро - 1 км Автомагистраль Е-5 - 1 км Пляж - 500 метров Школа - 4 км Центр города - 15 км Торговый центр - 5 км Больница - 5 км Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Квартира с современными удобствами в Алании
Жилой комплекс Квартира с современными удобствами в Алании
Авсаллар, Турция
от
€105,000
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Uyan Goksu - это новый современный комплекс, расположенный в районе Авсаллар, в 25 км от центра Алании! Проект построен на территории общей площадью 495 м² и вмещает в себя 12 роскошных квартир с разной планировкой. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. В пешей доступности остановки общественного транспорта, супермаркеты, рестораны. Неподалеку, всего в 400 м от комплекса, расположен всемирно известный пляж Инжекум! Комплекс соединил в себе все потребности современных людей: удачное расположение, высокое качество строительства, неповторимый дизайн, удобную планировку, роскошную инфраструктуру! УДОБСТВА: - Открытый бассейн - Сауна - Генератор - Фитнес - Открытая детская площадка - Баскетбол - Теннисный корт - Камелия - Барбекю - Парковка Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Realting.com
Перейти