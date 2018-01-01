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Шикарный жилой комплекс в современном районе Пазарджи

Алания, Турция
от
€137,000
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17
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 60 до 161 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Теплые полы во всей квартире и кондиционер в каждой комнате в подарок от застройщика.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Шикарный жилой комплекс в современном районе Пазарджи
Алания, Турция
от
€137,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 139 квадратных метра. Расстояние до моря 350 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
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Агентство: TRANIO
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, удобными планировками квартир. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: дартс, игровая приставка, бильярд, зона для загара, генератор, система видеонаблюдения, велопарковка, беседка для отдыха. Расположение и объекты поблизости Кестель – красивый и благоустроенный прибрежный город с очень развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Здесь много зон для прогулок, много ресторанов и кафе, магазинов и супермаркетов, много мест под открытым небом для занятий спортом. Есть также банки, обменные пункты, аптеки, частные и государственные медицинские учреждения, школы и детский сад.
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