Шикарный жилой комплекс в современном районе Пазарджи

Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Место расположения : Алания, Тосмур
До пляжа : 100 м
До Мигроса : 100 м
До горной реки : 375 м
Площадь земельного участка : 5.580 м²
Внутренния инфраструктура : 1.500 м²
Кол-во корпусов : 3
Кол-во апартаментов : 173
Этажей : ground + 8
Наччало строительства : ноябрь 2022
Сдача в эксплуатацию : декабрь 2024
Типы апартаментов: 1+1, пентхаусы (2+1, 5+1)
Площадь апартаментов: 54 м² - 223 м²
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн (410 м²), джакузи, детский бассейн, детская площадка, лобби, SPA ( закрытый бассейн, турецкая баня, паровая, сауна, массажные комнаты, VIP SPA ), тренажёрныйл зал, детская комната, кинотеатр, кафе
Особенности комплекса: огороженная территория, велопарковка, 24/7 охрана, управляющий, Wi-Fi, спутниковое TV, подстветка территории и фасадов, электрогенератор
Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель