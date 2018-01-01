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Новый ЖК в красивом районе азиатской части Стамбула - Ускюдар

Ускюдар, Турция
от
€265,500
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 210 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

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Новый ЖК в красивом районе азиатской части Стамбула - Ускюдар
Ускюдар, Турция
от
€265,500
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Жилой комплекс Новый малоэтажный проект в районе Инжекум - Алания
Жилой комплекс Новый малоэтажный проект в районе Инжекум - Алания
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€179,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 61 до 85 м2. Расстояние до моря 300 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Жилой комплекс 5-Star The Ritz Carlton Prestigious Nisantasi
Жилой комплекс 5-Star The Ritz Carlton Prestigious Nisantasi
Мраморноморский регион, Турция
от
€900,000
Сдача в: 2022
Агентство: W Estates
Обзор: Проект предоставляет роскошные апартаменты для людей, ищущих лучшее, и был спроектирован как вечная структура. Этот пятизвездочный комплекс был построен в центре Стамбула, чтобы отразить современный, мирный образ жизни. Строительство было стратегически расположено, чтобы превратить этот район Нисантаси в центр современной жизни для местных жителей. В октябре 2022 года проект будет завершен.   Зачем покупать эту недвижимость: Классическая красота культовых зданий. С девизом “ Где городская роскошь встречает творчество, ” растет.  Удивительные детали с акцентом на сущность.  Гражданство по инвестициям уже утверждено.  Исключительное качество и эффектные виды.  различные размеры единицы, включая 1 + 1, 4 + 1 и пентхаусы.   Расположение: Нисантаси, в самом сердце Стамбула, без сомнения, является самым богатым районом города для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известных брендов, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Нисантаси является домом для некоторых из лучших ресторанов города, кафе и пабов. Нисантаси имеет одну из самых высоких концентраций международных жителей и удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Жизнь в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть. Нисантаси, расположенный в самом центре Стамбула, несомненно, является самым богатым районом во всем городе для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известные бренды, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Некоторые из лучших ресторанов города, кафе и пабов можно найти в Нисанаси. Одна из самых высоких концентраций международных жителей может быть найдена в Нисанаси, который также удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Проживание в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть.  Nisantasi идеально подходит для тех, кто хочет купить роскошную недвижимость в центре города. Он имеет отличное транспортное сообщение, находится всего в нескольких остановках метро от площади Таксим и проспекта Истикляль, и жители никогда не устают исследовать окрестности. Цены и доступность: Апартаменты с 1 + 1 спальнями начинаются с 110м2 и стоят 900.000 евро.  Апартаменты с 2 спальнями + 1 начинаются с 141м2 и стоят 1.100.000 евро.  Апартаменты с 3 спальнями + 1 начинаются с 284 м2 и стоят 2.100.000 евро.  Апартаменты с 4 спальнями + 1 начинаются с 285м2 и стоят 2.500.000 евро.
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,22 млн
Агентство: TRANIO
В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, игровая зона 300 м2 (батут, стена для скалолазания, бильярд и аэрохоккей, игровые приставки). К услугам жильцов консьерж-сервис. Проект состоит из 96 квартир в 12 блоках, на площади около 20 500 м2. 3 квартиры типа 2+1 21 квартира типа 3+1 16 квартир типа 4+1 40 квартир типа 5+1 8 квартир типа 6+1 8 квартир типа 7+1 Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в одном из самых престижных жилых районов Стамбула, между лесом Флорья, аэропортом Ататюрка и морем. Близко к основным магистралям (E5 и TEM), деловым, торговым и развлекательным центрам, больницам и школам, озеру Кючюкчекмедже и аквапарку.
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