Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1,4+1.Площадь апартаментов от 75 до 215 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Комплекс состоит из двух жилых зданий с ландшафтным садом и большим бассейном. Квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, рядом с магазинами, ресторанами и всеми удобствами. Квартира расположена на третьем этаже одиннадцатиэтажного дома с видом на северо-восток и имеет общую площадь 120 м2. Есть 2 спальни и две ванные комнаты, обставленные высококачественной мебелью. Лифт Охрана Генератор Спутниковое ТВ Крытый паркинг Детская площадка Плавательный бассейн (закрытый) Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Soho PANORAMA - новый комплекс от компании Gürsoy Development будет расположен в престижном и активно развивающемся районе Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из лучших пляжей Аланьи - пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.
В дизайне комплекса используются: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.
Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.
Инфраструктура:
- лобби;
- открытый бассейн;
- детский открытый бассейн;
- крытый подогреваемый бассейн;
- зона отдыха с шезлонгами;
- сауна;
- паровая комната;
- массажная комната;
- хамам;
- фитнес-зал;
- игровая комната;
- магазин;
- автомобильная парковка.
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Проект DAP TERAS KULE расположен в районе Картал в азиатской части Стамбула. Район считается одним из самых активных районов Стамбула.
Инфраструктура:
- Охрана;
- Сад;
- Открытый бассейн;
- Теннисный корт;
- Баскетбольная площадка;
- Рестораны;
- Кафе;
- Тренажерный зал;
- Парковка.
Безусловно, одним из самых важных преимуществ этого проекта является его превосходное расположение в центре Картала, где вы можете легко получить доступ ко всем необходимым объектам, таким как больницы, школы, рестораны, торговые центры.
22 минуты до аэропорта Сабиха Гёкчен;
7 минуты до Картальского районного отдела полиции;
6 минут до Стамбульского университета Гедик;
7 минут до стоматологической поликлиники Картал;
5 минут до Научно-исследовательской больницы доктора Лютфи Кирдара в Картале;
6 минут до государственной больницы Картал Явуз Селим;
12 мин до государственной больницы Пендик.
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