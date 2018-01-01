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Премиум ЖК на берегу моря в Махмутларе

Yaylali, Турция
от
€384,000
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14
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 и 3+1. Площадь апартаментов от 70 до 210 квадратных метра. Расстояние до моря 30 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Премиум ЖК на берегу моря в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€384,000
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Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Жилой комплекс Kundu Kanyon
Жилой комплекс Kundu Kanyon
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от
€220,000
Площадь 52–98 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект Kundu Kanyon - это роскошные жилые апартаменты и удобства, расположенные в одном из лучших туристических направлений Анталии. Инвестиционный проект Kundu Kanyon расположенный в район Кунду, провинция Анталия. Район активно развивается, застраивается и постепенно набирает популярность у покупателей недвижимости. Строительство современной резиденции Kundu Kanyon стартовало в декабре 2022 года в курортном районе Анталии – Кунду, он входит в состав района Лара и отличается прекрасным природным ландшафтом и песчаными пляжами. Это популярный курортный район, где хорошо развита городская и коммерческая инфраструктура. Здесь вы найдете все, что необходимо для комфортной жизни в городе: торговые центры, спортивные площадки, детские сады, школы и лицеи. Транспортные развязки в этой части города спланированы таким образом, что вы сможете легко добраться в любую часть города в кратчайшее время. Пляж Кунду (Kundu Halk Plajı) многие туристы воспринимают как продолжение пляжа Лара, а не самостоятельную зону отдыха. Общая протяженность пляжа «Лара», включая «Кунду», составляет 15 км. Это самый длинный песчаный пляж Антальи, название которого переводится с турецкого как «золотой песок». Комплектация апартаментов: стены выкрашены водостойкой - атласной краской, окна из высококачественной ПВХ стеклопакетов с двойными стеклами, отделка потолков гипсокартоном. Будет установлена высококачественная стальная входная дверь, прихожая со встроенной мебелью, тепло и звукоизоляция, полы изготовлены из высококачественной керамики и ламинат-паркета, кухня со встроенной мебелью, первоклассные межкомнатные деревянные двери специального дизайна. Бытовая техника: в квартире встроена бытовая техника марки Bosch (духовка, плита и вытяжка) и кондиционеры в каждой комнате. Гармонично продуманный интерьер, современные детали и просторная планировка делает предложение еще больше интересным. Инфраструктура комплекса: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, сауна, тренажерный зал, ландшафтный сад, генератор, камеры видео наблюдения. Для владельцев авто предусмотрен подземный паркинг. В комплексе предусмотрен трансфер до песчаного пляжа Лара три раза в день. В проекте учтены все современные нормы сейсмоустойчивости, передовые технологии, стройматериалы сегмента премиум. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€125,500
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Комплекс на возвышенности, в окружении хвои, с видом на море и природу, расстояние до берега Средиземного моря 1,5 км., до центра самого поселка Авсаллар около 1 км., до центра курорта Аланьи 24 км., до аэропорта Gazipaşa Alanya 64 км, до Анталии 100 км. Бассейн около 30 м и секция с водными горками Детский бассейн и джакузи для релакса Закрытый бассейн Турецкая баня Сауна Парная Комната отдыха Фитнес-центр Кинотеатр Игровая комната Детская игровая площадка Зона барбекю Беседки Камеры безопасности Парковка Генератор и бесплатный Wi-Fi интернет.  
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