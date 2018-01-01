Большой жилой проект на первой береговой линии - Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже компактные квартиры и двухуровневые дуплексы планировками 1+0 и 2+1. Площадь квартир от 43 до 135 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. Торговый центр находится всего в 300 метрах, а аэропорт Гайпаша-Аланья - всего в 25 км. - Уникальная экологически чистая квартира в Алании. - Низкое энергопотребление. - Красиво устроился на склоне горы. Панели солнечной энергии, технология «умный дом» и экологичные материалы — вот некоторые из особенностей экологически чистой квартиры в Алании. Ежегодная плата за этот современный жилой комплекс низкая, потому что электричество в местах общего пользования будет производиться с помощью панелей солнечной энергии. солнечные панели производят бесплатную горячую воду для вас. Экологически чистая квартира в Алании имеет такие удобства, как бассейн, боулинг, бильярд, настольный теннис… Экологически чистый проект квартиры в Аланье построен по концепции курортного отеля с богатыми возможностями, поэтому его очень легко арендовать на короткий или длительный срок. С 5 блоками и 100 роскошными, экологически чистыми апартаментами в Алании с удобствами, такими как детская игровая площадка, площадка для барбекю, чтобы наслаждаться счастливой жизнью. Сауна и парная Турецкая баня и массаж Настольный теннис и аэрохоккей Детская площадка Витаминное кафе Баскетбольная площадка Футбольное поле Playstation room Камеры видеонаблюдения Парковка Бесплатный беспроводной интернет Закрытый и открытый бассейны
Жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в живописном районе Авсаллар, который славится своими песчаными пляжами Инжекум, Фугла и красивой природой. Расстояние до пляжей составляет 1300 м, до центра Алании 25 км.
В Авсалларе расположены множество кафе, ресторанов, бутиков и лавок с сувенирами и много всего другого, что необходимо для жизни туриста или постоянно проживающего человека.
Комплекс состоит из одного 7-этажного блока, включающего 55 квартир. Из квартир открывается прекрасный вид на море, бассейн и природу. Общая площадь земельного участка – 2883 кв.м.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 210 м2. Расстояние до моря 1 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.