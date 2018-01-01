Новый грандиозный проект возле знаменитого пляжа Лонг Бич

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 36 до 127 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Мы приглашаем Вас стать одним из 44 счастливейших обладателей изысканных апартаментов на ласковом песчаном берегу Средиземного моря расположенный в районе Авсаллар г. Алания. Это ваша возможность осуществить свою мечту, жить в гармонии и спокойствии, домашнем уюте и роскоше, наслаждаясь богатой инфраструктурой уникального проекта вместе со своими любимыми и близкими.
Комплекс состоит из апартаментов Премиум Класса, инфраструктуры 5-Зведочного Отеля с доступом на частный пляж.
Дизайн проекта была тщательно разработан, чтобы показать настоящую и яркую природу Турции, создавая образ жизни, где можно найти умиротворение и наслаждаться гармонией. И, конечно же, внимание к деталям, высокое качество строительных и декоративных материалов предоставляет максимальный комфорт каждому жителю комплекса. Естественное освещение, экзотическая атмосфера и максимальный комфорт.
Район Соли центр. Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.
РАЙОН Мезитли Довултепе = Соли Центр
1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2
2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2
Индивидуальная система природного газа
Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города, недалеко от Босфора.
Университет - 1,3 км
Пляж - 2 км
Мост Фатих Султан Мехмет - 4 км
Мост мучеников 15 июля - 3 км
Евразийский туннель - 10 км