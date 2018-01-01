Новые квартиры в районе Оба - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 210 квадратных метра. Расстояние до моря 1300 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах.
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 150 м2.Расстояние до моря 350 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Резиденция располагает открытым бассейном, баром, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, джакузи, хамамом, парной и сауной, массажным кабинетом, консьержем.
Особенности квартир
Видеодомофон
Беспроводной интернет
Центральная спутниковая система
Плиточный пол
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
Больницы - 1,5 км
Море - 2,5 км
Центр города - 5 км
Аэропорт - 35 км
Турция, Аланья, район OBA
Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м
🏡Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€.
Начало строительства: Декабрь 2022г.
Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г.
🌏Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн 440m2 • Джакузи • Детский бассейн • Детская площадка • Лобби-Кафе 110m2 • Закрытый бассейн • VİP-SPA • Турецкая баня • Сауна • Массажные комнаты • Зона отдыха • Тренажерный зал • Детская игровая комната • Кафе 266m2 • Открытая парковка • Закрытая парковка • Зона Wi-Fi • Спутниковое ТV • Подсветка территории • Генератор Оснащение
Меблировка в Апартаментах: ✅Встроенная мебель на кухне и ванных комнатах. ✅Встроенный шкаф в прихожей ✅Полный пакет бытовой техники ✅Кондиционер в каждой комнате ✅Подогрев полов в ванных комнатах + Сантехника 🔥Подходит для получения гражданства Турции🔥
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