Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59,5 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 1550 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 82,24 до 199,63 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Готовый Жилой Комплекс, расположенный в самом сердце Алании в районе Махмутлар, предлагает богатую инфраструктуру в непосредственной близости от пляжа.
Комплекс построен на площади 4060 м2 и состоит из 2 двенадцатиэтажных блоков. Этот проект сочетает в себе качество и комфорт с удобной возможностью оплаты и предлагает как жизненно важные, так и инвестиционные возможности.
Инфраструктура комплекса: открытый/закрытый бассейн, открытая парковка, беседка, барбекю, круглосуточная охрана, сауна, фитнес, соляная комната, паровая комната, зал для встреч и ТВ, детская игровая комната, настольный теннис.
УГОЛЬНИК ОБА ПАРК Однокомнатная квартира 50 м² и цена 60000 Расстояние до моря 900 м Расстояние до центра Алании 3 км Расстояние до магазина метро 200 м Внутренний дизайн квартиры: -60 × 120 Гранитные полы -Лакированные кухонные шкафы -Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета -Изолированные окна - Специально разработанная стальная дверь с глазором -Специально разработанные лакированные внутренние двери Душевая кабина из закаленного стекла -Хилтон ванная комната грех