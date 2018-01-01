Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара

Махмутлар центр, Турция

от €123,000

Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость. Инфраструктура комплекса ExodusРезиденция Exodus предлагает большой выбор инфрастурктуры на территории комплекса: большой бассейн, фитнес-центр, кафе, парная, джакузи, турецкая баня, настольный теннис, бильярд, открытая парковка, охрана 24/7. Расположение комплекса ExodusРайон Махмутлар в последнее время является очень популярным среди покупателей различных стран мира. В Махмутларе вы сможете найти всё, что вам нужно. Комплекс Exodus расположен всего в 500 метрах от пляжа и в нескольких метрах от различных магазинов. Вокруг комплекса вы найдете множество ресторанов, кафе и магазинов. Виды апартаментов в комплексе Exodus ResidencesК продаже представлены 2 вида апартаментов - с одной спальней и пентхаус с двумя спальнями. Все апартаменты оснащены электрическим водонагревателем. Апартаменты с одной спальней имеют площадь 46 m2 и включают террасу, гостиную и ванную комнату. Апартаменты с двумя спальнями имеют площадь 100-110 m2 и включают 2 ванные комнаты, кухню с гостиной открытого типа и большую террасу. Выгодное инвестирование Если вы планируете приобретение апартаментов для дальнейшего получения дохода со сдачи в аренду, то данный комплекс имеет очень привлекательные инвестиционные перспективы ввиду того, что комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой, из-за чего арендатору потребуется только выйти в магазин. Наша компания Basic Apartment Real Estate с удовольствием поможет вам сдать в аренду ваши апартаменты и вам не нужно будет тратить время на поиск арендаторов и на оплату счетов.