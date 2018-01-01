Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 650 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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Современный Апарт-отель The Leos Residence расположен в районе Гайреттепе города Стамбул.
На территории комплекса расположена сауна, тренажерный зал, крытая парковка, круглосуточный консьерж и бесплатный Wi-fi.
Квартиры представлены от 72 кв.м. до 112 кв.м. Планировками 1+1,2+1. С современным ремонтом и оборудованной кухней. Из каждой квартиры открывается панорамный вид на город.
Инфраструктура:
- Метро;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Магазины;
- Салон красоты;
- Отделения банка.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 106 до 219 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость. Инфраструктура комплекса ExodusРезиденция Exodus предлагает большой выбор инфрастурктуры на территории комплекса: большой бассейн, фитнес-центр, кафе, парная, джакузи, турецкая баня, настольный теннис, бильярд, открытая парковка, охрана 24/7. Расположение комплекса ExodusРайон Махмутлар в последнее время является очень популярным среди покупателей различных стран мира. В Махмутларе вы сможете найти всё, что вам нужно. Комплекс Exodus расположен всего в 500 метрах от пляжа и в нескольких метрах от различных магазинов. Вокруг комплекса вы найдете множество ресторанов, кафе и магазинов. Виды апартаментов в комплексе Exodus ResidencesК продаже представлены 2 вида апартаментов - с одной спальней и пентхаус с двумя спальнями. Все апартаменты оснащены электрическим водонагревателем. Апартаменты с одной спальней имеют площадь 46 m2 и включают террасу, гостиную и ванную комнату. Апартаменты с двумя спальнями имеют площадь 100-110 m2 и включают 2 ванные комнаты, кухню с гостиной открытого типа и большую террасу. Выгодное инвестирование Если вы планируете приобретение апартаментов для дальнейшего получения дохода со сдачи в аренду, то данный комплекс имеет очень привлекательные инвестиционные перспективы ввиду того, что комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой, из-за чего арендатору потребуется только выйти в магазин. Наша компания Basic Apartment Real Estate с удовольствием поможет вам сдать в аренду ваши апартаменты и вам не нужно будет тратить время на поиск арендаторов и на оплату счетов.