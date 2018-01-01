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Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик

Мраморноморский регион, Турция
от
€288,750
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18
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры и виллы в Стамбуле – район Пендик. В жилом комплексе представлены квартиры следующих планировок: 2+1, 3+1, 4+1, 4+2, а также виллы 5+1. Площадь апартаментов от 118 до 286 м2, вилл - от 381 до 413 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
Мраморноморский регион, Турция
от
€288,750
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 129 до 249 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Агентство: TRANIO
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Жилой комплекс Строящийся жилой комплекс в Авсаллар
Жилой комплекс Строящийся жилой комплекс в Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€102,000
Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию новый инвестиционный проект, который будет расположен в 150 метрах от центра уютного района Авсаллар и 1400 метрах от моря. Его строительство начато в августе 2022 года, а завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года. Жилой проект представлен двумя жилыми блоками высотой в 9 этажей и полной внутренней инфраструктурой: открытый и крытый бассейны, детская площадка и игровая комната, парковка, зона для отдыха, сауна, римская парная, спортивный зал и площадка для спортивных занятий на открытом воздухе, электрогенератор. Что касается квартир, представленных к продаже, они обладают планировкой 1+1 и 2+1 дуплекс. В стоимость квартир уже входит чистовая отделка, сантехническое оборудование и корпусная кухонная мебель. Авсаллар – это район Алании, который славится своей великолепной природой и чистейшими песчаными пляжами с пологим входом в воду. Он находится в 25 км. от центра города и в 115 км от аэропорта Антальи, но здесь очень удобная транспортная развязка и налажены автобусные маршруты, поэтому, расстояния не имеют большого значения. Кроме того, в районе хорошо развита инфраструктура – здесь вы найдете как сетевые продуктовые магазины, так и маленькие частные лавки, базар. Также, он славится большим выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, которые вы найдёте повсюду.  
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