Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик

Авсаллар, Турция

от €102,000

Сдача в: 2023

Представляем вашему вниманию новый инвестиционный проект, который будет расположен в 150 метрах от центра уютного района Авсаллар и 1400 метрах от моря. Его строительство начато в августе 2022 года, а завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года. Жилой проект представлен двумя жилыми блоками высотой в 9 этажей и полной внутренней инфраструктурой: открытый и крытый бассейны, детская площадка и игровая комната, парковка, зона для отдыха, сауна, римская парная, спортивный зал и площадка для спортивных занятий на открытом воздухе, электрогенератор. Что касается квартир, представленных к продаже, они обладают планировкой 1+1 и 2+1 дуплекс. В стоимость квартир уже входит чистовая отделка, сантехническое оборудование и корпусная кухонная мебель. Авсаллар – это район Алании, который славится своей великолепной природой и чистейшими песчаными пляжами с пологим входом в воду. Он находится в 25 км. от центра города и в 115 км от аэропорта Антальи, но здесь очень удобная транспортная развязка и налажены автобусные маршруты, поэтому, расстояния не имеют большого значения. Кроме того, в районе хорошо развита инфраструктура – здесь вы найдете как сетевые продуктовые магазины, так и маленькие частные лавки, базар. Также, он славится большим выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, которые вы найдёте повсюду.