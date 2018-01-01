Новые квартиры в строящемся комплексе района Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 70 до 125 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней — 8 шт
Апартаменты с 2 спальнями — 4 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 2 шт
Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 2 шт
Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Расположение и объекты поблизости
Чиплаклы расположен в двух км от Алании. Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Проект находится всего в 3 км от центра Алании и в 2,5 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Новый жилой комплекс с уникальным дизайном, который служит примером современной архитектуры будет расположен в районе Каргыджак г. Алания. Комплекс располагается неподалеку от второго по величине в Турции поля для гольфа, а также, находится в 1600 метрах от моря. Старт строительства запланирован на ноябрь 2022 года. Вашему вниманию предлагаются квартиры планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.
Апартаменты будут оснащены системой умного дома и теплым полом, напольная плитка из керамогранита может быть замещена ламинатом по желанию владельца. Вид, открывающийся из окон квартир может быть на горы, бассейн или море. В инфраструктуру комплекса входят: теннисный корт, футбольное поле, открытая парковка открытый бассейн, крытый бассейн, тренажерный зал, сауна, римская парная.
А также, у вас будет возможность не только пробрести квартиры по самой выгодной цене еще на этапе застройки, но и получить возможность рассрочки до окончания строительства проекта.
Комплекс расположен на холме между Торосскими горами и Средиземным морем, в 3 км от пляжа. Благодаря расположению вид из любого окна комплекса позволяет оценить всю красоту окружающей природы. Gold City - это удивительный комплекс площадью 175 000 кв.м., в котором есть все для полноценного отдыха на его территории. Проект имеет большую площадь общего назначения из бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и предлагает своим гостям роскошный отдых с ресторанами, спа-салонами и круглосуточной охраной. На территории 8 ресторанов с турецкой, французской, китайской и другими кухнями. На первом этаже есть огромный спа-центр, в котором вы можете воспользоваться услугами массажа, турецкой баней и многими другими услугами. Также есть детские игровые комнаты. Для владельцев курсирует бесплатный автобус до частного пляжа, расположенного на побережье Каргыджака. Из окон двухкомнатной квартиры открывает потрясающий вид на море и сады. Апартаменты продаются полностью меблированными, включая технику. Футбольные поляТеннисные кортыВолейбольные и баскетбольные площадкиБеговые дорожкиСПА ЦентрОткрытые, закрытый бассейн и детский АквапаркЧастный пляж с водными видами спортаЗал для конференцийТВ Зал8 ресторанов A la Carte & Шведский стол6 баровЛоббиДиско и ночной барШоппинг ЦентрКинотеатрФитнесс залИгравой зал (боулинг, пинг-понг, бильярд)Мини ГольфДетский КлубИгровая площадкаМедицинский ЦентрЗубная КлиникаСалон КрасотыПлощадка для посадки вертолетаДоставка на пляжБесплатный автобус до АланииЗонты, шезлонги на пляже и многое другое.