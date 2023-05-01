Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56,2 до 116 м2. Расстояние до моря 370 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Почему это свойство؟
Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух континентов.
Он находится рядом с Международным финансовым центром Стамбула, между Атасехиром и Умрание, что делает его очень важным для инвестиций.
Легкий доступ к европейской стороне и аэропортам благодаря близости проекта к основным жизненно важным дорогам.
Немедленный доступ к автомагистралям с использованием близлежащих дорог Financial City. Проект находится в центральном месте благодаря строительству предстоящего перекрестка.
Архитектурный стиль, который сочетает в себе красоту с передовыми технологиями строительства, которые характеризуют современный Стамбул.
Он разработан в гармонии с природой; Дизайн проекта ориентирован на элементы, которые делают его экологичным -.
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект с собственной инфраструктурой. Расположенный в красивом и уютном районе Каргыджак, на расстояние 2500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три четырёхэтажных блока с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Каргыджак — это самый восточный район Алании, в окружении гор и сосновых лесов с одной стороны, и Средиземного моря с другой. Данный район граничит с Махмутларом, отличается тишиной и спокойствием, широкими пляжами, зелеными холмами с панорамой на море.
Занимаемая территория резиденции составит 9765 м2. Количество квартир — 48.
Дата начала строительства — 01.05.2023
Дата окончания строительства — 30.12.2024
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2
Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 104 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Эксклюзивный проект в Каргыджаке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Фитнес-центр
Турецкая баня
Детская игровая площадка
Детская площадка
Зона для барбекю
Ухоженная зелёная территория
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифты
Генератор
Расстояние до моря: 2500 метров
О районе:
Каргыджак — это небольшой курортный район, который находится всего в 3 км от Махмутлара и в 15 км к востоку от Аланьи. Каргыджак является одним из самых популярных туристических мест Алании в окружении лесов, гор и апельсиновых и банановых садов и тихих пляжей. Здесь, также, расположен древний город Седра. Погодные условия в Каргыджаке великолепные. Сезон прекрасной погоды длится до 9 месяцев, что позволит Вам, на протяжении длительного времени в течении года, наслаждаться солнечными днями и песчаными пляжами Каргыджака.