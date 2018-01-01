Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 47 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Ilkem Evim - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, район Томюк.
Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Детская игровая площадка;
- Парковка;
- Детский бассейн;
- Беседки;
- Охрана;
- Видеонаблюдение.
Расположение:
- Море и пляж: 1 км
- Аэропорт: 60 км.
- Расстояние до центра Мерсина: 35 км.
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- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
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- Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей.
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Полным ходом идет строительство нового жилого комплекса в районе Алании, Авсаллар. Комплекс расположен в окружении соснового леса, все квартиры имеют панорамный вид на лес, море и горы. На территории имеются открытые бассейны, крытые бассейны, СПА, сауны, хамам, фитнес, открытая, закрытая парковка, детские площадки, великолепные зоны отдыха. Благодаря большим бассейнам и богатому ландшафту вы почувствуете, что находитесь в отпуске, не выходя из дома. Проект находится самом сердце района Авсаллар, популярном центре отдыха и жизни, а также быстрорастущем инвестиционном районе, удобное расположение предоставляет возможность легко и доступно добраться в любой уголок города.
Проект находится в 1,5 км от моря, но за счет предусмотренного бесплатного трансфера до моря путь займет всего 5 минут. Комплекс состоит из 4 блоков, на продажу представлены квартиры планировок: 1+1, 3+1 и 4+1.
Квартиры в элитном жилом комплексе.
Квартиры просторными планировками: 1+1. В квартирах дорогой и качественный ремонт, встроенная мебель на кухне и в ванной, а также сантехника.
В комплексе прекрасная инфраструктура: ресепшен, зоны для отдыха и встреч с мягкими удобными диванами и роскошным дизайном, ресторан, крытый подогреваемый бассейн, сауна, парная, турецкий хамам, джакузи, детская игровая комната с тёплым полом, бильярдная, фитнес-центр и прекрасный бассейн-инфинити на крыше с шикарным панорамным видом на море, крепость Алании и горы.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
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