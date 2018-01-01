  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар

Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар

Yaylali, Турция
от
€139,000
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 47 до 175 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
Мраморноморский регион, Турция
от
€288,750
Жилой комплекс BOULEVARD SEFAKÖY
Мраморноморский регион, Турция
от
€243,887
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€195,000
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Yaylali, Турция
от
€210,000
Жилой квартал Полностью меблированная квартира с двумя спальнями в Алании
Каракокали, Турция
от
€120,000
Вы просматриваете
Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€139,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс İLKEM EVİM
Жилой комплекс İLKEM EVİM
Мерсин, Турция
от
€120,000
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Ilkem Evim - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, район Томюк. Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Детская игровая площадка; - Парковка; - Детский бассейн; - Беседки; - Охрана; - Видеонаблюдение. Расположение: - Море и пляж: 1 км - Аэропорт: 60 км. - Расстояние до центра Мерсина: 35 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах!
Жилой комплекс Выгодный инвестиционный жилой проект
Жилой комплекс Выгодный инвестиционный жилой проект
Авсаллар, Турция
от
€88,000
Сдача в: 2023
Полным ходом идет строительство нового жилого комплекса в районе Алании, Авсаллар. Комплекс расположен в окружении соснового леса, все квартиры имеют панорамный вид на лес, море и горы. На территории имеются открытые бассейны, крытые бассейны, СПА, сауны, хамам, фитнес, открытая, закрытая парковка, детские площадки, великолепные зоны отдыха. Благодаря большим бассейнам и богатому ландшафту вы почувствуете, что находитесь в отпуске, не выходя из дома. Проект находится самом сердце района Авсаллар, популярном центре отдыха и жизни, а также быстрорастущем инвестиционном районе, удобное расположение предоставляет возможность легко и доступно добраться в любой уголок города. Проект находится в 1,5 км от моря, но за счет предусмотренного бесплатного трансфера до моря путь займет всего 5 минут. Комплекс состоит из 4 блоков, на продажу представлены квартиры планировок: 1+1, 3+1 и 4+1.
Жилой комплекс LIBERTY DELUXE
Жилой комплекс LIBERTY DELUXE
Махмутлар центр, Турция
от
€130,924
Площадь 73 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в элитном жилом комплексе. Квартиры просторными планировками: 1+1. В квартирах дорогой и качественный ремонт, встроенная мебель на кухне и в ванной, а также сантехника. В комплексе прекрасная инфраструктура: ресепшен, зоны для отдыха и встреч с мягкими удобными диванами и роскошным дизайном, ресторан, крытый подогреваемый бассейн, сауна, парная, турецкий хамам, джакузи, детская игровая комната с тёплым полом, бильярдная, фитнес-центр и прекрасный бассейн-инфинити на крыше с шикарным панорамным видом на море, крепость Алании и горы. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Realting.com
Перейти