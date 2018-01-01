  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые квартиры в элитном проекте в Алании - Каргыджак

Новые квартиры в элитном проекте в Алании - Каргыджак

Аванос, Турция
от
€319,000
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 135 до 220 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный комплекс с люксовой инфраструкт
Мерсин, Турция
от
€73,000
Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€302,064
Жилой комплекс Easy Access to Airport - Villa & Residence
Башакшехир, Турция
от
€451,721
Жилой комплекс Элитная резиденция с 5-звездочным отелем, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€180,294
Жилой комплекс Готовые к проживанию апартаменты 3+1 на берегу моря - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€345,167
Вы просматриваете
Новые квартиры в элитном проекте в Алании - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€319,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Трехкомнатная квартира на продажу в Алании, Тосмур
Жилой квартал Трехкомнатная квартира на продажу в Алании, Тосмур
Каракокали, Турция
от
€109,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс состоит из пяти блоков и 9 этажей. В комплексе есть много особенностей, таких как ухоженный сад, водопад в саду, речной проход между блоками, теннисный корт, фитнес-центр, консьерж и круглосуточная охрана, парковка, барбекю, водная горка, мини-гольф. Waterfall Residence Alanya впервые открылся в 2009 году, и с тех пор все квартиры были проданы международным покупателям, норвежцам, шведам, русским и туркам. когда вы входите в квартиру есть гостиная с открытой кухней. Из гостиной у вас есть доступ к большому балкону с прекрасным видом на сад. Наслаждайтесь кофе с красивой панорамой! пол выложен мрамором и окнами с двойным остеклением -Очень ухоженный большой сад -Водопад и река состоят между блоками -Хороший район -Близко к супермаркетам и пляжу   Комплекс расположен в Тосмуре, Аланья. Тосмур - это недавно застроенный район, расположенный всего в 3 км от центра Аланьи. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, супермаркет всего в 20 метрах, а в 5 минутах ходьбы можно найти все для повседневных нужд. -Пляж 10 минут пешком и 3 минуты на машине -Аэропорт Газипаша-Алания находится в 30 минутах -10 минут езды до центра Аланьи -5 минут пешком от центра Тосмура Полностью готова к проживанию. В квартире две спальни и гостиная совмещенная с кухней. Комплекс состоят из пяти блоков. Есть большой сад с водопадом, рекой и игровыми садами. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, а супермаркет находится всего в 20 метрах. охрана 24/7парковкатеннисный кортбарбекюаквапаркфитнесмини-гольффитнес
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Эгейский регион, Турция
от
€332,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с основными достопримечательностями Измира, в двух шагах от магазинов и всей необходимой инфраструктуры.
Жилой комплекс MMT TUNC CENTER RESIDENCE 3
Жилой комплекс MMT TUNC CENTER RESIDENCE 3
Авсаллар, Турция
от
€90,276
Площадь 45–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Современный жилой комплекс в 100 м от оборудованного пляжа и прогулочной набережной с парковой зоной. На территории комплекса расположен стильный ландшафтный дизайн, тропический сад с плодоносящими фруктовыми деревьями, открытый плавательный бассейн, детская площадка, генератор. Квартиры с современными планировками - 1+1, 2+1. Приобретение квартиры возможно с первоначальным взносом 40%. Рядом с комплексом есть несколько городских парков, молодежный центр, школы, детские сады, магазины. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Realting.com
Перейти