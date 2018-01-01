Новые квартиры в элитном проекте в Алании - Каргыджак

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 135 до 220 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс состоит из пяти блоков и 9 этажей. В комплексе есть много особенностей, таких как ухоженный сад, водопад в саду, речной проход между блоками, теннисный корт, фитнес-центр, консьерж и круглосуточная охрана, парковка, барбекю, водная горка, мини-гольф. Waterfall Residence Alanya впервые открылся в 2009 году, и с тех пор все квартиры были проданы международным покупателям, норвежцам, шведам, русским и туркам. когда вы входите в квартиру есть гостиная с открытой кухней. Из гостиной у вас есть доступ к большому балкону с прекрасным видом на сад. Наслаждайтесь кофе с красивой панорамой! пол выложен мрамором и окнами с двойным остеклением -Очень ухоженный большой сад -Водопад и река состоят между блоками -Хороший район -Близко к супермаркетам и пляжу Комплекс расположен в Тосмуре, Аланья. Тосмур - это недавно застроенный район, расположенный всего в 3 км от центра Аланьи. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, супермаркет всего в 20 метрах, а в 5 минутах ходьбы можно найти все для повседневных нужд. -Пляж 10 минут пешком и 3 минуты на машине -Аэропорт Газипаша-Алания находится в 30 минутах -10 минут езды до центра Аланьи -5 минут пешком от центра Тосмура Полностью готова к проживанию. В квартире две спальни и гостиная совмещенная с кухней. Комплекс состоят из пяти блоков. Есть большой сад с водопадом, рекой и игровыми садами. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, а супермаркет находится всего в 20 метрах. охрана 24/7парковкатеннисный кортбарбекюаквапаркфитнесмини-гольффитнес
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами.
Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с основными достопримечательностями Измира, в двух шагах от магазинов и всей необходимой инфраструктуры.
Современный жилой комплекс в 100 м от оборудованного пляжа и прогулочной набережной с парковой зоной. На территории комплекса расположен стильный ландшафтный дизайн, тропический сад с плодоносящими фруктовыми деревьями, открытый плавательный бассейн, детская площадка, генератор.
Квартиры с современными планировками - 1+1, 2+1. Приобретение квартиры возможно с первоначальным взносом 40%.
Рядом с комплексом есть несколько городских парков, молодежный центр, школы, детские сады, магазины.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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