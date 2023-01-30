Новые апартаменты с отельной инфраструктурой в Стамбуле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Картал. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 5+1, 5+2.Площадь апартаментов от 85,58 до 297,83 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Расположенный в Бахчелиевлере, вы можете найти этот семейный концептуальный проект с легким доступом к основным перевозкам.
Разработанный известным разработчиком в турецком строительном секторе, проект несет в себе “ идею устойчивости ” как другие проекты разработчика. Проект предлагает спокойный образ жизни, принятый природой, где они могут наслаждаться всеми аспектами, необходимыми в повседневной жизни, не жертвуя никаким комфортом или удобством благодаря своему удобному расположению в центре города.
- Общая площадь земли: 120 000 кв.м.
- Строительная площадь: 70 000 кв.м.
- Всего блоков: 11
- Всего единиц: 796 жилых + 29 коммерческих
- Типы блоков: от 2 + 1 до 5 + 1 ( Каждый блок имеет по крайней мере один балкон, и каждый блок имеет террасу с впечатляющим пейзажем )
ОБЪЕКТЫ:
210 м2 Искусственное озеро
Йога и Бег трусцой
Торговая улица
Открытые спортивные площадки у рощи
Парковочный участок для каждого блока с точками зарядки
Более 40 видов растений
Ботанический сад
Открытый и закрытый плавательный бассейн
Кинотеатр под открытым небом
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Бакыркёй 12 минут
Şişli 20 минут
Левент 22 минуты
Таксим 25 минут
Marmara Forum Mall 3 минуты
Метропорт Молл 4 минуты
Вместимость Молла 15 минут
Galleria Mall 10 минут
Университет Айдын 4 минуты
Yıldız Технический университет. 5 минут
Университет Истиние 7 минут
Больница Медикана 4 минуты
Мемориальная больница 6 минут
Больница медицинского парка 5 минут
Этот объект предлагает своим владельцам уютную жизнь вдали от городской суеты, но с хорошей транспортной доступностью в стамбульском районе Гюзельче/Бююкчекмедже в европейской части города. Из окон многих апартаментов открывается фантастический вид на Мраморное море.
Благодаря расположенной поблизости от жилого комплекса трассе Е5 легко добраться в любую точку Стамбула. Недалеко также имеется станция метробуса.
Морское побережье с песчаным пляжем расположено в пешей доступности от объекта. Число кафе, ресторанов и всевозможных развлечений на набережной постепенно растет. Этот жилой комплекс идеален для любителей парусного спорта — рядом с ним есть яхт-клуб.
Район хорошо обеспечен школами, в том числе есть несколько международных учебных заведений. В нем расположен ряд университетов, имеются государственные и частные больницы, а также другая необходимая социальная инфраструктура.
В проект входят 17 зданий различной этажности: по 8 и 10 этажей. При этом более высокие корпуса расположены дальше от моря, что обеспечивает хороший морской вид с верхних этажей каждого здания. На объекте 709 квартир планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 123 до 214 квадратных метров с двумя санузлами. В каждой имеются один или два просторных балкона. В помещениях на первых этажах зданий располагаются магазины.
Из 92 тысяч квадратных метров территории 64 тысячи квадратных метров отдано под зеленые зоны. Это уникальная территория с искусственными водоемами и проложенными через них мостами, пешеходными дорожками и уютными беседками. На ней также расположены детская игровая зона, футбольное поле и баскетбольная площадка. В жилом комплексе имеется крытый бассейн и хаммам.
Район Бююкчекмедже переживает настоящий бум строительного развития. Уникальное расположение на побережье Мраморного моря делает жилые комплексы в нем привлекательными инвестиционными объектами.
Квартира Вашей мечты !!!
г. Мерсин, район Мезитли
Квартиры 1+1 и 2+1
1+1 58М2 Общая площадь.
2+1 70М2 Общая площадь
ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+14 ЭТАЖ
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 1300 метров
ЦЕНТР ГОРОДА МЕРСИНА
ФИТНЕС В ПОМЕЩЕНИИ
БАССЕЙН -ПЛОЩАДКА
АКВАПАРК
БАНЯ (2 шт)
САУНА(2 шт)
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ГЕНЕРАТОР ПОЛНЫЙ
24/7 БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМА КАМЕР
ЗОНА ОТДЫХА
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
Вся транспортная развязка, частные сады/школы, государственные сады/школы, магазины ШОК, БИМ, А101, Мигросс, пекарня, рестораны, кафе.
Первый взнос 50%, остальное на 18 месяцев рассрочка беспроцентная
ДАТА РАБОТЫ: 30.01.2023 г.
ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г.