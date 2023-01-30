Новые апартаменты с отельной инфраструктурой в Стамбуле

Мраморноморский регион, Турция

от €480,000

Этот объект предлагает своим владельцам уютную жизнь вдали от городской суеты, но с хорошей транспортной доступностью в стамбульском районе Гюзельче/Бююкчекмедже в европейской части города. Из окон многих апартаментов открывается фантастический вид на Мраморное море. Благодаря расположенной поблизости от жилого комплекса трассе Е5 легко добраться в любую точку Стамбула. Недалеко также имеется станция метробуса. Морское побережье с песчаным пляжем расположено в пешей доступности от объекта. Число кафе, ресторанов и всевозможных развлечений на набережной постепенно растет. Этот жилой комплекс идеален для любителей парусного спорта — рядом с ним есть яхт-клуб. Район хорошо обеспечен школами, в том числе есть несколько международных учебных заведений. В нем расположен ряд университетов, имеются государственные и частные больницы, а также другая необходимая социальная инфраструктура. В проект входят 17 зданий различной этажности: по 8 и 10 этажей. При этом более высокие корпуса расположены дальше от моря, что обеспечивает хороший морской вид с верхних этажей каждого здания. На объекте 709 квартир планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 123 до 214 квадратных метров с двумя санузлами. В каждой имеются один или два просторных балкона. В помещениях на первых этажах зданий располагаются магазины. Из 92 тысяч квадратных метров территории 64 тысячи квадратных метров отдано под зеленые зоны. Это уникальная территория с искусственными водоемами и проложенными через них мостами, пешеходными дорожками и уютными беседками. На ней также расположены детская игровая зона, футбольное поле и баскетбольная площадка. В жилом комплексе имеется крытый бассейн и хаммам. Район Бююкчекмедже переживает настоящий бум строительного развития. Уникальное расположение на побережье Мраморного моря делает жилые комплексы в нем привлекательными инвестиционными объектами.