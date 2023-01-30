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Новые апартаменты с отельной инфраструктурой в Стамбуле

Мраморноморский регион, Турция
от
€199,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Картал. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 5+1, 5+2.Площадь апартаментов от 85,58 до 297,83 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые апартаменты с отельной инфраструктурой в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€199,000
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Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Расположенный в Бахчелиевлере, вы можете найти этот семейный концептуальный проект с легким доступом к основным перевозкам. Разработанный известным разработчиком в турецком строительном секторе, проект несет в себе “ идею устойчивости ” как другие проекты разработчика. Проект предлагает спокойный образ жизни, принятый природой, где они могут наслаждаться всеми аспектами, необходимыми в повседневной жизни, не жертвуя никаким комфортом или удобством благодаря своему удобному расположению в центре города. - Общая площадь земли: 120 000 кв.м. - Строительная площадь: 70 000 кв.м. - Всего блоков: 11 - Всего единиц: 796 жилых + 29 коммерческих - Типы блоков: от 2 + 1 до 5 + 1 ( Каждый блок имеет по крайней мере один балкон, и каждый блок имеет террасу с впечатляющим пейзажем )   ОБЪЕКТЫ: 210 м2 Искусственное озеро Йога и Бег трусцой Торговая улица Открытые спортивные площадки у рощи Парковочный участок для каждого блока с точками зарядки Более 40 видов растений Ботанический сад Открытый и закрытый плавательный бассейн Кинотеатр под открытым небом РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бакыркёй 12 минут Şişli 20 минут Левент 22 минуты Таксим 25 минут Marmara Forum Mall 3 минуты Метропорт Молл 4 минуты Вместимость Молла 15 минут Galleria Mall 10 минут Университет Айдын 4 минуты Yıldız Технический университет. 5 минут Университет Истиние 7 минут Больница Медикана 4 минуты Мемориальная больница 6 минут Больница медицинского парка 5 минут
Жилой комплекс Уютная жизнь вдали от городской суеты Стамбула
Жилой комплекс Уютная жизнь вдали от городской суеты Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€480,000
Агентство: FOA INVEST
Этот объект предлагает своим владельцам уютную жизнь вдали от городской суеты, но с хорошей транспортной доступностью в стамбульском районе Гюзельче/Бююкчекмедже в европейской части города. Из окон многих апартаментов открывается фантастический вид на Мраморное море. Благодаря расположенной поблизости от жилого комплекса трассе Е5 легко добраться в любую точку Стамбула. Недалеко также имеется станция метробуса. Морское побережье с песчаным пляжем расположено в пешей доступности от объекта. Число кафе, ресторанов и всевозможных развлечений на набережной постепенно растет. Этот жилой комплекс идеален для любителей парусного спорта — рядом с ним есть яхт-клуб. Район хорошо обеспечен школами, в том числе есть несколько международных учебных заведений. В нем расположен ряд университетов, имеются государственные и частные больницы, а также другая необходимая социальная инфраструктура. В проект входят 17 зданий различной этажности: по 8 и 10 этажей. При этом более высокие корпуса расположены дальше от моря, что обеспечивает хороший морской вид с верхних этажей каждого здания. На объекте 709 квартир планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 123 до 214 квадратных метров с двумя санузлами. В каждой имеются один или два просторных балкона. В помещениях на первых этажах зданий располагаются магазины. Из 92 тысяч квадратных метров территории 64 тысячи квадратных метров отдано под зеленые зоны. Это уникальная территория с искусственными водоемами и проложенными через них мостами, пешеходными дорожками и уютными беседками. На ней также расположены детская игровая зона, футбольное поле и баскетбольная площадка. В жилом комплексе имеется крытый бассейн и хаммам. Район Бююкчекмедже переживает настоящий бум строительного развития. Уникальное расположение на побережье Мраморного моря делает жилые комплексы в нем привлекательными инвестиционными объектами.
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
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Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
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