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Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба

Алания, Турция
от
€150,000
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14
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба
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от
€150,000
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! The Voyage Residence - новый жилой комплекс класса люкс в районе Авсаллар под Аланией, рядом с пляжами и всей инфраструктурой. Авсаллар - один из самых экологически чистых районов Турции, с большим количеством сосновых деревьев и чудесным видом на море. В шаговой доступности от комплекса находится вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, различные магазины, рестораны, кафе, аптеки, рынок, школа, детские и спортивные площадки и т.д. Инфраструктура: - Благоустроенная территория, сад; - Открытый бассейн; - Зона для загара и отдыха; - Кафе-бар; - Закрытый бассейн; - Фитнес-центр; - Турецкая баня, сауна, парная; - Массажные кабинеты; - Комната отдыха; - Кинозал; - Игровая комната; - Беседка и зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Автомобильная парковка. Расположение: - Море и пляж: 1500 м - Аэропорт Газипаша: 40 км - Аэропорт Анталии: 100 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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