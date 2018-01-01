Апартаменты в инвестиционном проекте - район Оба, Алания

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 52 до 256 квадратных метров. Расстояние до моря 1700 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Современный комплекс строится в одном из самых развитых районах г. Алания, Махмутлар. В данном районе есть государственные школы, детские частные сады, парки, современные кафе, магазины с эко продукцией и очень хорошо развит городской транспорт. Проект расположен в 2,5 км от моря, но благодаря трансферу предусмотренный для жителей ЖК до моря этот путь займет всего 3 минуты.
На территории с площадью 10.000 м2 будет расположен основной блок, состоящий из 12-ти этажей, а также 9 блоков по 4 этажа всего 264 квартиры. В наличии имеются квартиры 2+1 и 5+1 дуплексы.
На закрытой территории комплекса будет абсолютно вся инфраструктура, отвечающая всем требованиям современной жизни, для автомобилей на территории комплекса предусмотрены крытая и открытая парковки. Интерьер комплекса по своему уровню соответствует интерьерам высококлассных отелей.
Комплекс будет введен в эксплуатацию в декабре 2024г. Поспешите подать заявку, так как осталось ограниченное количество квартир.
Квартира построена в престижном районе Оба в окружении природного апельсинового сада. Он находится всего в 2,5 км от пляжа и всего в 1 км от новой больницы. Рядом с этой 3-комнатной квартирой в Анье есть несколько магазинов Для получения дополнительной информации по данному комплексу в Алании, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы.
Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями.
Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам.
Это идеальный инвестиционный проект, который может получить турецкое гражданство, помимо магазинов и комфортабельных домов.
Современный комплекс с высоким - дизайном и сложными технологиями, которые предоставляют его жителям высочайший уровень роскоши.