ЖК в инвестиционно привлекательном районе Стамбула - Багджылар

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 75 до 150 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Первый в Турции жилой комплекс с уникальной экосистемой расположился в самом центре района Топкапы, европейской части Стамбула.
Проект состоит из 16 жилых блоков, от пяти до пятнадцати этажей каждый. Всего 1441 квартира, планировками от 1+1 до 5+1. От 78 до 232 кв.м. В каждой квартире есть либо балкон, либо терраса, либо сад.
Объект строится с использованием натуральных, экологически чистых материалов. Отдельно отметим нетипичную высоту потолков - 3.05м. Что визуально добавляет пространства и “воздуха”. Также как и раздвижные стеклянные межкомнатные двери.
Район Топкапы - историческое сердце Стамбула. Жилой комплекс окружен медицинскими и образовательными учреждениями, торговыми и бизнес центрами. Близость к остановкам общественного транспорта - еще один весомый плюс.
Почему это свойство؟
Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями.
Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги.
Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными.
Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула.
Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
Почему это свойство؟
Он находится в привилегированном месте на самой высокой вершине азиатского Стамбула, откуда открывается волшебный вид на Мраморное море, Босфор и Принцевы острова.
Область проекта является одним из наиболее известных коммерческих районов в Стамбуле, азиатской стороне, которая включает в себя крупные бренды и коммерческие комплексы.
Существует жизненно важная транспортная сеть, связывающая район с наиболее значительными крупными центрами города, а также множество услуг и государственных учреждений.
Доступны различные варианты оплаты, наличными или частями, с готовым документом о праве собственности, который соответствует условиям получения турецкого гражданства.