Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+1 площадью 48 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой.
Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса планировкой 1+1 (47 кв.м.), в квартирах напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери.
Новый жилой комплекс расположен в районе Оба. В окружении природы и вдали от городского шума. Расстояние от моря 2 500 метров, 5 км от центра Алании.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- Открытый бассейн;
- Сауна;
- Обустроенный фитнес-зал;
- Зона отдыха и барбекю;
- Детская открытая игровая площадка;
- Открытая парковка;
- Охрана и видеонаблюдение.
Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Роскошный проект общей площадью 1400 м2 расположен в 2 км от центра Алании, в элитном, экологически чистом, развитом районе Оба. Проект находится в окружении зеленых садов, в шаговой доступности от больницы и крупных торговых центров. Комплекс состоит из одного жилого блока, 20 квартир разной планировки и метража. Удобные и просторные апартаменты с элегантным дизайном и высококачественными материалами. Все двухуровневые квартиры 1+1, 2+1 и 4+1 имеют полы с подогревом. Имеется WIFI Интернет и спутниковое телевидение как в общих помещениях, так и во всех квартирах. Алюминиевые рамы, раздвижные двери, окна с теплоизоляцией, керамические полы и используются системы декоративного светодиодного освещения.
Оба — самый удобный район Алании для общественного транспорта. Оба — чрезвычайно современный жилой район на востоке Алании, где сливаются туристическая и местная жизнь. Из-за интенсивности туристической жизни в летние месяцы здесь становится немного больше людей. Это близко к морю и другим основным районам Алании.
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Oniks Residence - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 1 км от берега моря. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Комплекс будет построен на площади 4138 м² и состоит из 2 блоков. В каждом блоке 14 этажей, на каждом этаже в блоке А по 6 квартир, а в блоке В по 7 квартир.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн;
- Открытая парковка;
- Открытая детская площадка;
- Беседка;
- Ландшафтный сад.
Расстояния:
- Море и пляж: 1 км.
- Аэропорт: 40 км.
- Расстояние до центра Мерсина: 15 км.
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