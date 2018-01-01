Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар

Аланья, Турция

от €129,506

47 м² 1

Сдача в: 2023

Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой. Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса планировкой 1+1 (47 кв.м.), в квартирах напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери. Новый жилой комплекс расположен в районе Оба. В окружении природы и вдали от городского шума. Расстояние от моря 2 500 метров, 5 км от центра Алании. ИНФРАСТРУКТУРА: - Открытый бассейн; - Сауна; - Обустроенный фитнес-зал; - Зона отдыха и барбекю; - Детская открытая игровая площадка; - Открытая парковка; - Охрана и видеонаблюдение. Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!