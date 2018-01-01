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  3. Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар

Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар

Аванос, Турция
от
€120,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+1 площадью 48 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар
Аванос, Турция
от
€120,000
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Сдача в: 2023
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Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой. Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса планировкой 1+1 (47 кв.м.), в квартирах напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери. Новый жилой комплекс расположен в районе Оба. В окружении природы и вдали от городского шума. Расстояние от моря 2 500 метров, 5 км от центра Алании. ИНФРАСТРУКТУРА: - Открытый бассейн; - Сауна; - Обустроенный фитнес-зал; - Зона отдыха и барбекю; - Детская открытая игровая площадка; - Открытая парковка; - Охрана и видеонаблюдение. Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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Агентство: DDA Real Estate
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