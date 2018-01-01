Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар

Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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Элегантные виллы Kalyon Marina Villaları расположены в современном городе Стамбул, в районе Бейликдюзю с видом на Мраморное море.
Бейликдюзю является современным районом Стамбула с развитой инфраструктурой и архитектурой. Живописными ландшафтами, озелененными парками и морем.
Виллы представлены просторными планировками 5+2, 6+1, 7+2, площадью от 459 до 699 кв.м. С современным дизайном и мебелью. На каждой вилле собственный бассейн и крытая парковка. Виллы созданы для людей, которые желают спокойную и комфортную жизнь в Стамбуле.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка;
- Фитнес-центр.
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Почему это свойство؟
Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу.
Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвестировать в недвижимость в Турции.
Он находится вместе с автомагистралями TEM и E - 5, двумя жизненно важными артериями Стамбула, рядом со станцией метро и морской гаванью.
Апартаменты имеют современный дизайн и роскошные украшения, что делает владение этим проектом мечтой для любителей роскоши и отличия.
Оплата в рассрочку доступна. Титулы готовы к немедленной доставке с возможностью получения турецкого гражданства.
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 62 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.