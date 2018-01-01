  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар

Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€219,000
;
13
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€1,59 млн
Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€270,000
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€125,500
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс класса люкс в Алании
Авсаллар, Турция
от
€97,500
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€210,501
Вы просматриваете
Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€219,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Kalyon Marina Villaları
Жилой комплекс Kalyon Marina Villaları
Стамбул, Турция
от
€1,87 млн
Площадь 459–699 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Элегантные виллы Kalyon Marina Villaları расположены в современном городе Стамбул, в районе Бейликдюзю с видом на Мраморное море. Бейликдюзю является современным районом Стамбула с развитой инфраструктурой и архитектурой. Живописными ландшафтами, озелененными парками и морем. Виллы представлены просторными планировками 5+2, 6+1, 7+2, площадью от 459 до 699 кв.м. С современным дизайном и мебелью. На каждой вилле собственный бассейн и крытая парковка. Виллы созданы для людей, которые желают спокойную и комфортную жизнь в Стамбуле. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Фитнес-центр. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€126,017
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу. Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвестировать в недвижимость в Турции. Он находится вместе с автомагистралями TEM и E - 5, двумя жизненно важными артериями Стамбула, рядом со станцией метро и морской гаванью. Апартаменты имеют современный дизайн и роскошные украшения, что делает владение этим проектом мечтой для любителей роскоши и отличия. Оплата в рассрочку доступна. Титулы готовы к немедленной доставке с возможностью получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от
€263,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 62 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет. 
Realting.com
Перейти