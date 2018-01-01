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Новый проект ЖК с инфраструктурой в районе Оба

Алания, Турция
от
€137,000
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17
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 203 м2. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новый проект ЖК с инфраструктурой в районе Оба
Алания, Турция
от
€137,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Yaylali, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 259,8 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новые апартаменты на стадии строительства в центре Алании
Жилой комплекс Новые апартаменты на стадии строительства в центре Алании
Алания, Турция
от
€215,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 127 квадратных метров. Расстояние до моря 580 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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