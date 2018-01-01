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  3. Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ

Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ

Аванос, Турция
от
€130,000
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13
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 132 м2. Расстояние до моря 800 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ
Аванос, Турция
от
€130,000
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Площадь 246 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Месме Марина ...... 2 км Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км Отель ШЕРАТОН ...... 10 км Пляж ILICA ....... 11 км ALAÇATI рынок ...... 12 км PAŞALİMANI залив ...... 15 км Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   ОБЩИЕ УСЛУГИ - Профессиональное обслуживание жилого комплекса - Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов - Очистка и обслуживание общих зон - Услуги по уборке и обслуживанию пляжа   УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА - Квартира ( 10:00 - 22:00 ) - Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты ) - Проснись позвони - Газета / доставка хлеба - вызвать скорую помощь ( врач, медсестра ) - автомойка - Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер   ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - Бесплатный Wi-Fi - Игровая комната - Пирс - Музыкальные передачи - американский бар* - Душевые и раздевалки   Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 104 м2 брутто   2 + 1 144 м2 брутто   3 + 1 246 м2 брутто 4 + 1 460 м2 брутто  
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€206,414
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 73,44 до 298,88 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья
Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 121 квадратных метра. Расстояние до моря 3200 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
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