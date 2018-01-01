Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ

Celal Bayar Mahallesi, Турция

от €867,784

246 м² 1

Сдача в: 2023

Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни. РАСПОЛОЖЕНИЕ Месме Марина ...... 2 км Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км Отель ШЕРАТОН ...... 10 км Пляж ILICA ....... 11 км ALAÇATI рынок ...... 12 км PAŞALİMANI залив ...... 15 км Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения ОБОРУДОВАНИЕ - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах ОБЩИЕ УСЛУГИ - Профессиональное обслуживание жилого комплекса - Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов - Очистка и обслуживание общих зон - Услуги по уборке и обслуживанию пляжа УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА - Квартира ( 10:00 - 22:00 ) - Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты ) - Проснись позвони - Газета / доставка хлеба - вызвать скорую помощь ( врач, медсестра ) - автомойка - Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - Бесплатный Wi-Fi - Игровая комната - Пирс - Музыкальные передачи - американский бар* - Душевые и раздевалки Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Квартира отснятая 1 + 1 104 м2 брутто 2 + 1 144 м2 брутто 3 + 1 246 м2 брутто 4 + 1 460 м2 брутто