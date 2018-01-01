Новый премиум ЖК на 1 береговой линии - район Каргыджак

Ciplakli, Турция

от €156,000

104 м² 1

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. PARADISE GARDEN 1 - элитный малоэтажный жилой комплекс, который расположен в престижном, современном районе Алании — Оба. Оба – это ближайший к центру города район Алании, всего за 10 минут на автобусе вы сможете доехать до центральной части города. Уютную атмосферу создают красивая набережная, зеленые скверы и парки, детские и спортивные площадки. Территориально район Оба расположен на побережье, пляжи отличаются чистотой, ухоженностью и экологией. Благодаря этим показателям они были награждены знаком отличия «Голубой флаг». Оснащение квартир: Стены отделаны гипсовой штукатуркой, подвесные потолки, на полу керамическая плитка, межкомнатные двери, металлические входные двери, окна ПВХ с двойным остеклением, встроенная кухня, полностью оборудованная ванная комната. Также, есть доступ к интернету в общественных местах и центральная спутниковая система. Во всех квартирах будут установлены кондиционеры. Инфраструктура: - Wi-Fi; - барбекю; - бассейн; - охрана; - генератор; - видеонаблюдение; - паровая баня; - сад; - тренажерный зал; - хаммам. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!