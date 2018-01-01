  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Супер предложение под инвестиции в районе Паяллар

Супер предложение под инвестиции в районе Паяллар

Аванос, Турция
от
€103,950
;
13
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 49 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс SUR CADDE ETABI
Duraliler, Турция
от
€114,381
Жилой квартал Современный жилой комплекс комфорт-класса в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€109,000
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Каракокали, Турция
Цена по запросу
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном районе Газипаша
Алания, Турция
от
€128,000
Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания
Инжекум, Турция
от
€120,000
Вы просматриваете
Супер предложение под инвестиции в районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€103,950
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,15 млн
Агентство: EOS Turkey Property
  Проект правительственной гарантии и концепции семьи в новом центре Стамбула обеспечивает вам легкий доступ к бизнес-центрам, достопримечательностям, лесным и развлекательным залам. В нескольких шагах от торгового центра Vadistanbul, метро, бизнес-центра Maslak, стадиона Галатасарай.
Резиденция Modern and Luxury İstanbul,Fatih
Резиденция Modern and Luxury İstanbul,Fatih
Мраморноморский регион, Турция
от
€603,100
Площадь 140–274 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Для тех, кто скучает по старому духу Стамбула в сердце Стамбула жизнь, которую вы пропускаете, жилые помещения, которые вы пропускаете
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€354,650
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены дуплексы следующих планировок: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 107 до 197 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Realting.com
Перейти