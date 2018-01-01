Квартира 1+1 в строящемся комплексе, район Оба 400 м до моря

Каракокали, Турция

от €120,000

Эти апартаменты с 3 спальнями, расположенные в зеленом апельсиновом саду Оба, Аланья, мы находим этот новый комплекс из 65 просторных, тихих и роскошных квартир на продажу. этот комплекс находится так близко к больнице, торговому центру и центру города, что всего в 5 минутах езды по новой дороге. В комплексе есть 2 спальни, апартаменты с 3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Это 3-х спальные апартаменты с отдельной кухней в Алании площадью от 140 м2 до 220 м2. Есть высококачественные ванные комнаты с высококачественными смесителями и тропическим душем. Кухня с высококачественной столешницей, ламинат, глянцевые кухонные шкафы с высококачественными петлями. Эти элегантные апартаменты идеально подходят для постоянного проживания и сдачи в аренду. Зачем покупать эту квартиру с 3 спальнями в Алании? Просторная квартира Отдельная кухня Использованы качественные материалы Расположена в тихом районе Комплекс расположен в тихой зеленой части Аланьи, недалеко от больницы и торговых центров. Старый центр города находится в 5 минутах езды. От новой дороги центр города находится всего в 5 минутах от вас. Никакой спешки, никакого движения. Пляж около 1,5 км, до пляжа Клеопатры 10 минут на машине.