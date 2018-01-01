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Квартира 1+1 в строящемся комплексе, район Оба 400 м до моря

Алания, Турция
от
€245,000
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10
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, а расстояние до пляжа 400 метров.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Недвижимость в Оба оптимально подходит и для отдыха, и для постоянного проживания в Аланье, особенно для семей с детьми. Ведь район находится всего в 2 км от центра города и располагает самой разнообразной инфраструктурой.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Квартира 1+1 в строящемся комплексе, район Оба 400 м до моря
Алания, Турция
от
€245,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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