Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 41 до 89 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Готовый потрясающий жилой комплекс расположен в самом уютном и экологически чистом районе Аланьи – Каргыджак на первой линии Средиземного моря. Комплекс премиум-класса с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и просторными апартаментами состоит из двух 5-этажных блоков на общей площади 6 852 м2. Находится в 30 метрах от обустроенной набережной, песчаных пляжей, популярного рыбного ресторана и зоны отдыха паркового типа. Один из лучших инвестиционных проектов в регионе, так как при строительстве использовались исключительно высококачественные материалы. При проектировании были учтены все последние требования к архитектурным, дизайнерским стандартам для качественного и полноценного отдыха или проживания в солнечной Алание.
Все квартиры со 2 этажа имеют прекрасный вид на море.
В наличии имеются квартиры: 1+1 (62м2) и 2+1 (105 м2).
Квартира Вашей мечты !!!
г. Мерсин, район Мезитли
Квартиры 1+1 и 2+1
1+1 58М2 Общая площадь.
2+1 70М2 Общая площадь
ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+14 ЭТАЖ
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 1300 метров
ЦЕНТР ГОРОДА МЕРСИНА
ФИТНЕС В ПОМЕЩЕНИИ
БАССЕЙН -ПЛОЩАДКА
АКВАПАРК
БАНЯ (2 шт)
САУНА(2 шт)
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ГЕНЕРАТОР ПОЛНЫЙ
24/7 БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМА КАМЕР
ЗОНА ОТДЫХА
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
Вся транспортная развязка, частные сады/школы, государственные сады/школы, магазины ШОК, БИМ, А101, Мигросс, пекарня, рестораны, кафе.
Первый взнос 50%, остальное на 18 месяцев рассрочка беспроцентная
ДАТА РАБОТЫ: 30.01.2023 г.
ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г.
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Жилой комплекс AHM SUNSHINE 2 расположен в Паялларе, в одном из самых развивающихся районов Аланьи.
В этом районе можно наслаждаться хвойными лесами, цитрусовыми садами и красивым песчаными пляжами. От центра Алании - 15 минут.
Квартира представлены с разными современными планировками: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 двухуровневая, 4+1 двухуровневая. В чистовой отделке.
Внутренняя инфраструктура соответствует уровню пятизвездочного отеля, предусмотрены три бассейна – открытый, закрытый и детский, современная SPA-зона, фитнес-центр, кинотеатр, бильярд, теннисный корт, баскетбольная площадка, беседки и зоны для отдыха, детские игровые площадки, открытая автостоянка.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Аптека;
- Магазин;
- Салон красоты;
- Кафе;
- Рестораны.
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