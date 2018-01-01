  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект с шикарными видами на крепость Алании

Новый проект с шикарными видами на крепость Алании

Алания, Турция
от
€142,000
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Первый ЖК в Стамбуле со своей экосистемой!
Мраморноморский регион, Турция
от
€416,876
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Мраморноморский регион, Турция
от
€170,000
Жилой комплекс ЖК в красивом районе нового Стамбула - Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€325,400
Жилой комплекс Современный Жилой Комплекс в Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€103,500
Жилой квартал Комплекс в пригороде Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
от
€115,000
Вы просматриваете
Новый проект с шикарными видами на крепость Алании
Алания, Турция
от
€142,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€127,173
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Благодаря близости к основным дорогам, транспортным линиям и скоростным перевозкам, обеспечивая легкую навигацию. Из сложных апартаментов открывается панорамный вид на Мраморное море и окружающие зеленые насаждения. Титулы доставляются непосредственно после завершения процесса покупки и подходят для условий турецкого гражданства. Жилые квартиры с последними строительными стандартами дают вам возможность инвестировать через возврат аренды.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция
, Турция
от
€490,854
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с балконами и живописным видом на горы. Резиденция располагает бассейном. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей Качественная сантехника Качественное напольное покрытие Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с достопримечательностями, пляжем и старым городом.
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Махмутлар центр, Турция
от
€168,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Realting.com
Перейти