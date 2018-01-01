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Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба

Алания, Турция
от
€125,000
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8
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Алания, Турция
от
€125,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой квартал Квартиры в Алании в Oba Oasis Apartments
Жилой квартал Квартиры в Алании в Oba Oasis Apartments
Каракокали, Турция
от
€245,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Приобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. большой открытый бассейндетский бассензимний бассен (подогреваемый)фитнес залсаунатурецая баня (хамам)теннисные кортсад с ланшафтным дизайномохранавидео наблюдениесобственная огороженная автостоянкагенератор   
Жилой комплекс Стильный новый проект возле моря - район Клеопатра
Жилой комплекс Стильный новый проект возле моря - район Клеопатра
Алания, Турция
от
€189,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 450 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
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