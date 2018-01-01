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Квартира в проекте на этапе строительства в районе Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€142,000
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19
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Авсалларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, расстояние до моря 1000 метров.Если любите песчаные пляжи, то выбор Авсаллар: именно в Авсалларе лучшие пляжи в регионе. Район знаменит своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Он находится в 20 км от ее центра, на западе, со стороны Анталии. До аэропорта 95 км. Здесь есть несколько превосходных пляжей - по линии отелей на берегу моря, в кемпинге среди соснового леса, в соседнем Инжекуме. Последний отличается мелким песком, идеальным для игр детей. Это один из лучших пляжей на средиземноморском побережье Турции.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Квартира в проекте на этапе строительства в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€142,000
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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
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Сдача в: 2023
Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак. Премиальный комплекс вилл и апартаментов  в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море. Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций. Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2.  Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1  (81  -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse  4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2). Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок.  Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих. Все для жизни без забот  Консьерж-сервис 24/7  WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК) Услуги парковки автомобиля Трансфер до пляжа Бизнес-пространство для работы и встреч Магазины Услуги прачечной и ателье Все для детей Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов Детский бассейн и водные горки Игровые пространства и кинотеатр Няня Банный комплекс и SPA Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста. Парные Бассейны и ледяные купели Соляная и травяные комнаты Массажные кабинеты Зоны для отдыха Бильярд Арома и финская сауна Турецкий хамам Крытый бассейн
Жилой комплекс Премиум комплекс в районе Каргыджак, Алания.
Жилой комплекс Премиум комплекс в районе Каргыджак, Алания.
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Предлагается ко вниманию новый премиум ЖК, находящийся в г. Алания в самом зеленом районе Каргыджак. На территории комплекса имеется: 3 открытых больших бассейна, бассейн с зоной отдыха и 2 детских бассейна. Имеется бар у бассейна, зона барбекю, также футбольная и баскетбольная площадка и огромный теннисный корт. Под каждым блоком будет располагаться закрытый авто паркинг. Под блоками А-В будет располагаться СПА-центр с площадью 3000 m². Под блоком L будет находится СПА-центр с площадью 6000 m². Преимуществом данного комплекса считается первая береговая линия, а это значит, что до моря можно рукой подать. Расстояние до аэропорта Газипаша 15 км, и до центра Алании составляет всего 20 км. Подайте заявку прямо сейчас и получите ключи от квартиры вашей мечты.
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