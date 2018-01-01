Квартира в проекте на этапе строительства в районе Авсаллар

Выставлена на продажу квартира в Авсалларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, расстояние до моря 1000 метров.Если любите песчаные пляжи, то выбор Авсаллар: именно в Авсалларе лучшие пляжи в регионе. Район знаменит своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Он находится в 20 км от ее центра, на западе, со стороны Анталии. До аэропорта 95 км. Здесь есть несколько превосходных пляжей - по линии отелей на берегу моря, в кемпинге среди соснового леса, в соседнем Инжекуме. Последний отличается мелким песком, идеальным для игр детей. Это один из лучших пляжей на средиземноморском побережье Турции.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция
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Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом.
окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кондиционеры
Центральное отопление
Кухонная мебель и бытовая техника (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка)
Ламинат
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость удобно расположена в центре города, рядом с мостами, аэропортом, остановками общественного транспорта.
Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак.
Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море.
Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций.
Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2. Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1 (81 -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse 4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2).
Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок. Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих.
Все для жизни без забот
Консьерж-сервис 24/7
WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК)
Услуги парковки автомобиля
Трансфер до пляжа
Бизнес-пространство для работы и встреч
Магазины
Услуги прачечной и ателье
Все для детей
Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов
Детский бассейн и водные горки
Игровые пространства и кинотеатр
Няня
Банный комплекс и SPA
Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста.
Парные
Бассейны и ледяные купели
Соляная и травяные комнаты
Массажные кабинеты
Зоны для отдыха
Бильярд
Арома и финская сауна
Турецкий хамам
Крытый бассейн
Предлагается ко вниманию новый премиум ЖК, находящийся в г. Алания в самом зеленом районе Каргыджак. На территории комплекса имеется: 3 открытых больших бассейна, бассейн с зоной отдыха и 2 детских бассейна. Имеется бар у бассейна, зона барбекю, также футбольная и баскетбольная площадка и огромный теннисный корт. Под каждым блоком будет располагаться закрытый авто паркинг. Под блоками А-В будет располагаться СПА-центр с площадью 3000 m². Под блоком L будет находится СПА-центр с площадью 6000 m². Преимуществом данного комплекса считается первая береговая линия, а это значит, что до моря можно рукой подать. Расстояние до аэропорта Газипаша 15 км, и до центра Алании составляет всего 20 км.
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