Новые видовые апартаменты в районе Авсаллар

Dagbelen, Турция
Предлагаются новые виллы четырех типов:
Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины.
Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины.
Тип С (12 штук). Виллы площадью 433,02 м2 с бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на открытом воздухе, террасами, парковкой на две машины, садом с сандаловыми, лимонными и оливковыми деревьями.
Тип D (8 штук). Просторные виллы площадью 540,35 м2 с высокими потолками и зимним садом, террасами, зонами отдыха, садами, бассейном, парковкой на две машины. Дома этого типа располагаются в пешей доступности от моря.
Резиденция располагает собственным пляжем, фитнес-центром, спа, зоной отдыха, рестораном, зелеными зонами.
Окончание строительства - конец 2023 года.
Особенности квартир
Тип А
Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню.
Тип В
Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню.
Тип С
Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню.
Тип D
Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Автономное отопление
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом престижном районе, рядом с живописным побережьем, в 18 км от города Ялыкавак, в 15 км от центра Бодрума, в 40 км от аэропорта.