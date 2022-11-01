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Новые видовые апартаменты в районе Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€122,500
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 62 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новые видовые апартаменты в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€122,500
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Жилой комплекс Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€391,739
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала. Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной охраной, кафе, фитнес-центром, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, гаражом, парикмахерской, супермаркетом, сауной. Крупный проект, который строят сразу три топовых турецких девелопера. Строительство завершится в июле 2023 года. Квартиры с одной спальней: площадь от 79 до 121 м2. В проекте также есть планировки с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Площадь от 107 до 246 м2 по ценам от 519 тыс. до 1,6 млн $. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Преимущества В проекте есть возможность покупки в рассрочку. Скидка за единоразовую оплату составит 10%. Цены с рассрочкой: от 411 до 691 тыс. $ Цены при оплате сразу: от 370 до 622 тыс. $ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пяти минутах от автомагистрали ТЕМ и больницы, в семи минутах от торгового центра, в одном часе от аэропорта. Район находится на правом берегу строящегося канала, альтернативы Босфору. Благодаря этому район обладает высоким потенциалом к развитию в ближайшие годы. Район Кючюкчекмедже отличается развитой спортивной инфраструктурой. С 1999 по 2002 годы в это место готовили для проведения летней олимпиады, заявку на которую тогда выиграл Пекин. Олимпиада в Стамбуле так и не состоялась, но построенные олимпийские объекты активно используются для международных, местных соревнований и любительского спорта. Транспортная доступность и городская инфраструктура: 5 минут езды до озера Кючюкчекмедже — лагуны Мраморного моря в радиусе 3 км - две больницы 5 минут езды до международного колледжа TED 3 минуты езды до олимпийского комплекса со стадионом имени Ататюрка 2 минуты до шоссе E80 — отдельный съезд к комплексу 5 минут езды до строящегося канала «Стамбул»
Жилой комплекс Новый проект в Оба, Алания
Жилой комплекс Новый проект в Оба, Алания
Аланья, Турция
от
€129,000
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый инновационный комплекс с люкс инфраструктурой, расположенный в элитном районе Алании — Оба. Резиденция представляет собой одно четырёхэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Также в комплексе установлена система солнечных батарей, которая может производить собственное электричество для инфраструктуры комплекса. Оба — один из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. Также этот район имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своим чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Дата начала строительства — 01.11.2022 Дата окончания строительства — 30.12.2023 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2 Двухуровневые трёхкомнатные дуплексы 2+1, площадью 104 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Панорамные окна Кондиционер Тёплые полы в каждой комнате В каждой квартире установлены панорамные окна с видом на море Новый инновационный комплекс в Оба с люкс инфраструктурой будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый панорамный бассейн Детский бассейн Паровая комната Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Баскетбольная площадка Игровая комната Комната отдыха Зимний сад Детская площадка Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Система солнечной энергии Двойной лифт Генератор
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
€5,97 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы четырех типов: Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины. Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины. Тип С (12 штук). Виллы площадью 433,02 м2 с бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на открытом воздухе, террасами, парковкой на две машины, садом с сандаловыми, лимонными и оливковыми деревьями. Тип D (8 штук). Просторные виллы площадью 540,35 м2 с высокими потолками и зимним садом, террасами, зонами отдыха, садами, бассейном, парковкой на две машины. Дома этого типа располагаются в пешей доступности от моря. Резиденция располагает собственным пляжем, фитнес-центром, спа, зоной отдыха, рестораном, зелеными зонами. Окончание строительства - конец 2023 года. Особенности квартир Тип А Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип В Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип С Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Тип D Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Удобства и оснащение в доме Камин Автономное отопление Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом престижном районе, рядом с живописным побережьем, в 18 км от города Ялыкавак, в 15 км от центра Бодрума, в 40 км от аэропорта.
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