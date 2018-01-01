Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1, общей площадью 45 м2. Расстояние до моря 450 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
Апартаменты с видом на горы и море!
Резиденция Trio Hill Residence - новый жилой комплекс, расположенный в районе Каргыджак в Алании.
Инфраструктура:
- Общая площадка барбекю;
- Теннисный корт;
- Парковка;
- Охрана;
- Собственный сад;
- Детская площадка;
- Бассейн;
- Сауна;
- Кинотеатр;
- Турецкая баня;
- Беседка;
- Зал для занятий пилатесом;
- Бильярд и настольный теннис.
Расстояние:
- Аэропорт - 35 km.
- Торговый центр - 1 km.
- Парк - 2 km.
- Море - 1.8 km.
- Школа - 1.5 km.
- Автобусная остановка - 1 km.
- Больница - 3 km.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 млн м². Из окон открывается вид на море и парк. Расстояние между блоками составляет не менее 30 м.
Варианты квартир:
Двухкомнатные квартиры - от 70 м2 до 75 м2
Трехкомнатные квартиры - от 110 м2 дл 125 м2
Четырехкомнатные квартиры - от 140 м2 до 200 м2
Удобства и оснащение в доме
Встроенная система отопления природным газом, центральное отопление и система горячего водоснабжения также на природном газе
Высокие потолки — 3,3 метра
Встроенная техника от брендов Leisure, Franke, Electrolux, Siemens и аналогичные встроенные группы кухонного оснащения (плита, духовка, вытяжка, микроволновая печь и посудомоечная машина)
Полы с подогревом во всех комнатах
Система автоматизации — «умный дом» (электричество, теплый пол, система кондиционирования и жалюзи)
Стальная входная дверь с отпечатками пальцев
Кондиционеры «Daikin» или «Mitsubishi Electric» будут установлены в каждой комнате
Роспись стен выполнена итальянским брендом
Видеонаблюдение 24/7
Преимущества
Подходит для получения гражданства Турции.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой: школы, детские сады, больницы и поликлиники, Университет Акдениз, парки. Пляж - в 10 минутах езды.
1,5 км ближайший торговый центр
3 км до госпиталя
4 км до пляжа
6 км до исторического центра города
18 км до аэропорта
45 км до лыжного центра