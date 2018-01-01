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Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании

Алания, Турция
от
€235,000
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1, общей площадью 45 м2. Расстояние до моря 450 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Алания, Турция
от
€235,000
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€256,500
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Жилой комплекс Trio Hill Residence
Жилой комплекс Trio Hill Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€145,348
Площадь 65–157 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Апартаменты с видом на горы и море! Резиденция Trio Hill Residence - новый жилой комплекс, расположенный в районе Каргыджак в Алании. Инфраструктура: - Общая площадка барбекю; - Теннисный корт; - Парковка; - Охрана; - Собственный сад; - Детская площадка; - Бассейн; - Сауна; - Кинотеатр; - Турецкая баня; - Беседка; - Зал для занятий пилатесом; - Бильярд и настольный теннис. Расстояние: - Аэропорт - 35 km. - Торговый центр - 1 km. - Парк - 2 km. - Море - 1.8 km. - Школа - 1.5 km. - Автобусная остановка - 1 km. - Больница - 3 km. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€156,888
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 млн м². Из окон открывается вид на море и парк. Расстояние между блоками составляет не менее 30 м. Варианты квартир: Двухкомнатные квартиры - от 70 м2 до 75 м2 Трехкомнатные квартиры - от 110 м2 дл 125 м2 Четырехкомнатные квартиры - от 140 м2 до 200 м2 Удобства и оснащение в доме Встроенная система отопления природным газом, центральное отопление и система горячего водоснабжения также на природном газе Высокие потолки — 3,3 метра Встроенная техника от брендов Leisure, Franke, Electrolux, Siemens и аналогичные встроенные группы кухонного оснащения (плита, духовка, вытяжка, микроволновая печь и посудомоечная машина) Полы с подогревом во всех комнатах Система автоматизации — «умный дом» (электричество, теплый пол, система кондиционирования и жалюзи) Стальная входная дверь с отпечатками пальцев Кондиционеры «Daikin» или «Mitsubishi Electric» будут установлены в каждой комнате Роспись стен выполнена итальянским брендом Видеонаблюдение 24/7 Преимущества Подходит для получения гражданства Турции. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой: школы, детские сады, больницы и поликлиники, Университет Акдениз, парки. Пляж - в 10 минутах езды. 1,5 км ближайший торговый центр 3 км до госпиталя 4 км до пляжа 6 км до исторического центра города 18 км до аэропорта 45 км до лыжного центра
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