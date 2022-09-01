Жилой комплекс с видом на море и горы, в курортном районе с развитой инфраструктурой, Паяллар, Алания, Турция

В проекте современные квартиры и двухэтажные пентхаусы, выполненные из высококачественных материалов. Жилой комплекс с видом на море и горы - идеальное место для комфортной жизни.

Проект на закрытой территории с охраной и видеонаблюдением, с зонами отдыха, беседками, бассейном с аквагорками.

Расположение и объекты поблизости

Находится в перспективнойм районе Паяллар, с развитой инфраструктурой, магазинами, отелями, водными аттракционами и с удобным доступом к аэропортам Анталии и Газипаши. Пляжи Паяллара разные: песчаные, галечные. Расстояние от комплекса до моря - 1,5 км.