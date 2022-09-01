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Жилой комплекс с видом на море и горы, в курортном районе с развитой инфраструктурой, Паяллар, Алания, Турция

Конаклы, Турция
от
€129,000
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4
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О комплексе

В проекте современные квартиры и двухэтажные пентхаусы, выполненные из высококачественных материалов. Жилой комплекс с видом на море и горы - идеальное место для комфортной жизни.

Проект на закрытой территории с охраной и видеонаблюдением, с зонами отдыха, беседками, бассейном с аквагорками.

Расположение и объекты поблизости

Находится в перспективнойм районе Паяллар, с развитой инфраструктурой, магазинами, отелями, водными аттракционами и с удобным доступом к аэропортам Анталии и Газипаши. Пляжи Паяллара разные: песчаные, галечные. Расстояние от комплекса до моря - 1,5 км.

Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция

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Жилой комплекс с видом на море и горы, в курортном районе с развитой инфраструктурой, Паяллар, Алания, Турция
Конаклы, Турция
от
€129,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Каракокали, Турция
от
€188,300
Площадь 50–160 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 1300 метров   О районе: Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и  по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам. С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.
Жилой квартал Квартира с видом на море по привлекательной цене в Махмутларе, Аланья
Жилой квартал Квартира с видом на море по привлекательной цене в Махмутларе, Аланья
Махмутлар центр, Турция
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€129,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
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