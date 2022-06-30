Современный ЖК в нескольких минутах от моря на Северном Кипре

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 1+2. Площадь апартаментов от 55 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 625 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и
закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые
площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты,
амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной
системой безопасности.
Предлагаются качественные трехкомнатные квартиры с балконами.
Резиденция располагает гаражом и парковкой, детским парком, круглосуточным фитнес-центром, коммерческими помещениями и конференц-залом.
Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопление
Декоративная подсветка
Система безопасности
Расположение и объекты поблизости
Ближайшая больница - 4 минуты
Аптеки - 2 минуты
Ближайший торговый центр - 7 минут
Отделения банка - 4 минуты
Отели - 2-3 минуты
Ближайший ресторан - 14 минут
Ближайшая школа - 4 минуты
Ближайшая станция метро Сейрантепе - 4 минуты
Центральная мечеть - 2 минуты
Городской лес Ататюрка - 14 минут
Роскошный Жилой Комплекс строится на участке 6.500м2 в районе Махмутлар, состоит из 2 блоков будет иметь собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться прекрасный вид на море и Аланию. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж. Начало строительства - 30.06.2022г. Завершение строительства – 30.06.2024г. Комплекс расположен на первой береговой линии, что гарантирует вам видовые характеристики. До центра Алании - 15 км. до аэропорта Газипаша - 27 км.
Технические характеристики: современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение. Особенности апартаментов: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Система подогрева полов во всей квартире. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминиевые роль ставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.
Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!