  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше

Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше

Алания, Турция
от
€116,630
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 136 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Каракокали, Турция
от
€198,000
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Dolce Vita, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€127,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€252,979
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания
Yaylali, Турция
от
€124,900
Жилой комплекс Новый жилой комплекс класса люкс в районе Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€276,000
Вы просматриваете
Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше
Алания, Турция
от
€116,630
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Готовые к проживанию таунхаусы с прекрасным видом на море и горы
Жилой комплекс Готовые к проживанию таунхаусы с прекрасным видом на море и горы
Аванос, Турция
от
€172,555
Сдача в: 2018
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже лофт-апартаменты планировок 1+1 и 2+1. Площадь квартир от 60 до 100 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли
Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли
Аванос, Турция
от
€155,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 141,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Джикджиллы подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница. Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности. 
Жилой комплекс SEDRE PLUS
Жилой комплекс SEDRE PLUS
Yaylali, Турция
от
€155,974
Площадь 73 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в живописном районе Демирташ. О квартирах: планировка 2+1, качественная чистовая отделка «люкс» от застройщика Sedre Plus Residence, встроенная кухня с гранитной столешницей, электронагреватель, сантехника, межкомнатные двери и все коммуникации. Жилой комплекс с развитой инфраструктурой: бассейн, парковка, фитнес, детская площадка, турецкая баня. Вблизи от комплекса очень развита социальная инфраструктура: школа, детский сад, магазины, больница, рынки, где можно приобрести свежайшие овощи и фрукты. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Realting.com
Перейти