ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 111 м2. Расстояние до моря 5 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной.
Преимущества
Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре города, рядом с пятизвездочными отелями, ресторанами и достопримечательностями.
Автобусная остановка - 150 метров
Станция метро - 1 км
Торговый центр - 1,8 км
Бешикташ (Долмабахче, пристани, парки) - 2,3 км
Таксим - 2,4 км
Левент - 4,7 км
Международный аэропорт Стамбула - 35 минут
Исторический центр Стамбула - 25 минут
Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море.
Возможно строительство бассейна.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 1 км
Центр города - 45 км
Торговый центр - 8 км
Аэропорт - 40 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
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Резиденция Mavi Deniz - новый жилой комплекс, расположенный в провинции Анталья, районе Окурджалар.
Окурджалар – район Алании, уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Он считается одним из самых недорогих и тихих районов, и стал курортом относительно недавно. Однако с каждым годом популярность этой прибрежной территории растет среди туристов и покупателей недвижимости из-за рубежа
Инфраструктура:
- Плавательный бассейн;
- Детская площадка;
- Открытая парковка;
- Камелия;
- Сауна;
- Фитнес;
- Турецкая баня.
Расположение:
До аэропорта Газипаша - 65 км.
До аэропорта Анталии - 85 км.
До пляжа - 750 метров.
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