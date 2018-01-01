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  3. ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша

ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша

Муратпаша, Турция
от
€168,000
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10
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 111 м2. Расстояние до моря 5 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
2024
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Муратпаша, Турция

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ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
€168,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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