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Инвестиционный проект в районе Башакшехир, Стамбул

Аванос, Турция
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€417,354
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 145,18 до 259,85 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Инвестиционный проект в районе Башакшехир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€417,354
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Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. Торговый центр находится всего в 300 метрах, а аэропорт Гайпаша-Аланья - всего в 25 км. - Уникальная экологически чистая квартира в Алании. - Низкое энергопотребление. - Красиво устроился на склоне горы. Панели солнечной энергии, технология «умный дом» и экологичные материалы — вот некоторые из особенностей экологически чистой квартиры в Алании. Ежегодная плата за этот современный жилой комплекс низкая, потому что электричество в местах общего пользования будет производиться с помощью панелей солнечной энергии. солнечные панели производят бесплатную горячую воду для вас. Экологически чистая квартира в Алании имеет такие удобства, как бассейн, боулинг, бильярд, настольный теннис… Экологически чистый проект квартиры в Аланье построен по концепции курортного отеля с богатыми возможностями, поэтому его очень легко арендовать на короткий или длительный срок. С 5 блоками и 100 роскошными, экологически чистыми апартаментами в Алании с удобствами, такими как детская игровая площадка, площадка для барбекю, чтобы наслаждаться счастливой жизнью. Сауна и парная Турецкая баня и массаж Настольный теннис и аэрохоккей Детская площадка Витаминное кафе Баскетбольная площадка Футбольное поле Playstation room Камеры видеонаблюдения Парковка Бесплатный беспроводной интернет Закрытый и открытый бассейны      
Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
Каракокали, Турция
от
€214,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 190 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Каракокали, Турция
от
€126,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Если вы предпочитаете индивидуальность, то это предложение для вас! Район Оба располагается всего в паре километров от центра Алании, куда вы можете добраться пешком по красивейшей и благоустроенной набережной, которая приведет вас в порт. Набережная наполнена детскими и спортивными площадками, парками, скверами, фонтанами и аллеями. Этот район считается одним из самых престижных районов Алании, потому что известен своей уютной атмосферой и облагороженной зеленой территорией. От аэропорта Газипаша Оба отделяет расстояние 42км, а от международного аэропорта в Анталии - 135км. Объекты инфраструктуры представлены большим количеством хороших разноплановых магазинов: METRO, Кочташ, Кипа. В торговом центре "Аланиум" есть всё, что нужно для повседневной жизни и отдыха: бутики, магазины бытовой и электротехники, товары для детей, продукты и многое другое. Также в районе Оба 2 раза в неделю проходит базар, где можно приобрести экологически чистые овощи и фрукты. В 2017 году в Оба был открыт центр лазерной медицины, а также новая современная Городская больница. В Оба есть свой благоустроенный пляж. Также вы можете отправиться на пляж Клеопатры, являющийся одним из красивейших песчаных пляжей курортного побережья Турции. Для любителей отголосков истории в Алании представлены лучшие исторические объекты: Кызыл Куле, крепость Алании, старая гавань, пещера Дамлаташ. Предлагаемый нами проект будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Данный комплекс состоит из трех 4-этажных блоков и 72 квартир. К продаже представлены квартиры с 2-мя, 3-мя спальнями и трехкомнатные пентхаусы. В квартирах есть роскошные элементы интерьера, такие как видеодомофон, керамический пол, глянцевый кухонный шкаф, стены с атласной краской, точечное освещение, душевые кабины. Для комфортного проживания жильцов в комплексе предусмоттены все удобства: - бассейн - фитнес зал - электрогенератор - сауна Также наша компания рада предложить вам услуги постпродажного сервиса для более комфортной адаптации на новом месте!  За более подробной информацией о комплексе, стоимости и вариантах оплаты просьба обращаться к нашим менеджерам.
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