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Апартаменты в комплексе со всеми удобствами в районе Авджылар

Аванос, Турция
от
€328,500
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14
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70 до 217 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Апартаменты в комплексе со всеми удобствами в районе Авджылар
Аванос, Турция
от
€328,500
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Сдача в: 2023
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Жилой квартал Новый масштабный жилой комплекс в районе Каргыджак
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от
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Данный жилой комплекс с богатой инфраструктурой, состоящий из двух жилых блоков, расположен таким образом, что большая часть квартир смотрит на инфраструктуру комплекса.  Проект расширяет возможности вашей квартиры, предоставляя дополнительное пространство для работы, отдыха, дружеского общения и воспитания детей на территории комплекса, так как на первом  этаже и территории планируется размещение значимой инфраструктуры, такой как: крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, джакузи, парковка, детская площадка.  Из инфраструктуры в радиусе километра работают школа, колледж, лицей, детский сад, магазины, супермаркеты и кафе, а всего в паре километров от комплекса чистый песчанный пляж.  Крытый бассейн Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес Джакузи Кафетерий Интернет на всей территории комплекса Охрана  Видеонаблюдение Парковка Спутниковое телевидение Детская площадка Генератор Лифт Сдача комплекса в эксплуатацию планируется в феврале 2022 года.
Жилой квартал В продаже отличный пентхаус с 4 спальнями в Алании
Жилой квартал В продаже отличный пентхаус с 4 спальнями в Алании
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от
€167,000
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Предлагаем вашему внимаю пентхаус, расположенный рядом с большим торговым центром Аланиум, в нескольких минутах ходьбы от моря и различных магазинов, базаров, ресторанов.Пентхаус расположен в очень хорошем комплексе с отличной инфраструктурой и удобствами. На территории комплекса вы можете покупаться в бассейне, позагорать на лежаках под солнышком, а затем поиграть в настольный теннис или быть может приготовить барбекю. Комплекс охраняется круглосуточно.Пентхаус площадью 190 кв.м. имеет большую гостиную переходящую в кухню, оснащенный всей необходимой техникой и оборудованием. С террасы открывается вид на бассейн и красивый сад. ХамамСаунаБассейнНастольный теннисФитнесОхрана 24/7БильярдЛандшафтный садТеннистный корт  
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