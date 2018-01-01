Апартаменты в комплексе со всеми удобствами в районе Авджылар

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70 до 217 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Euro Residence 20 - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами и прекрасным видом на море, расположен на первой береговой линии в курортном городе Махмутлар, в тихом месте, через дорогу от моря и прекрасного песчаного пляжа.
С другой стороны комплекса проходит центральная улица Барбарос, на которой расположены различные объекты городской инфраструктуры, необходимые для повседневной жизни. Здесь множество ресторанов и кафе, магазинов, продуктовых супермаркетов, отделения банков, аптеки, развлекательные заведения и многое другое.
Euro Residence 20 состоит из двух 12-этажных корпусов, включающих в общей сложности 146 комфортабельных апартаментов различной планировки, площадью 60-90 кв. м. Квартиры продаются с чистовой отделкой, кухонными гарнитурами, освещением, сантехникой и т. д.
Инфраструктура комплекса:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Открытый бассейн;
- Аквапарк;
- Закрытый бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна, хамам, душевые;
- Настольный теннис;
- Бильярд;
- Детская комната;
- Конференц-зал;
- Центральная спутниковая антенна;
- Интернет Wi-Fi;
- Электрогенератор;
- Открытая парковка;
- Круглосуточная охрана.
Расположение;
- 100 м до моря;
- 15 км до центра Алании;
- 30 км до аэропорта Газипаша;
- 130 км до аэропорта Анталии.
Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!
Данный жилой комплекс с богатой инфраструктурой, состоящий из двух жилых блоков, расположен таким образом, что большая часть квартир смотрит на инфраструктуру комплекса. Проект расширяет возможности вашей квартиры, предоставляя дополнительное пространство для работы, отдыха, дружеского общения и воспитания детей на территории комплекса, так как на первом этаже и территории планируется размещение значимой инфраструктуры, такой как: крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, джакузи, парковка, детская площадка. Из инфраструктуры в радиусе километра работают школа, колледж, лицей, детский сад, магазины, супермаркеты и кафе, а всего в паре километров от комплекса чистый песчанный пляж. Крытый бассейн Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес Джакузи Кафетерий Интернет на всей территории комплекса Охрана Видеонаблюдение Парковка Спутниковое телевидение Детская площадка Генератор Лифт Сдача комплекса в эксплуатацию планируется в феврале 2022 года.
Предлагаем вашему внимаю пентхаус, расположенный рядом с большим торговым центром Аланиум, в нескольких минутах ходьбы от моря и различных магазинов, базаров, ресторанов.Пентхаус расположен в очень хорошем комплексе с отличной инфраструктурой и удобствами. На территории комплекса вы можете покупаться в бассейне, позагорать на лежаках под солнышком, а затем поиграть в настольный теннис или быть может приготовить барбекю. Комплекс охраняется круглосуточно.Пентхаус площадью 190 кв.м. имеет большую гостиную переходящую в кухню, оснащенный всей необходимой техникой и оборудованием. С террасы открывается вид на бассейн и красивый сад. ХамамСаунаБассейнНастольный теннисФитнесОхрана 24/7БильярдЛандшафтный садТеннистный корт