Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар

Mezitli, Турция

от €68,000

53–96 м² 2

Сдача в: 2024

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Emerald Azurit - новый проект от известного застройщика Emerald Yapı в городском районе Мерсина с богатой внутренней инфраструктурой. Объект располагается в городском районе Мезитли и рядом есть вся городская инфраструктура: школы, детские сады, больницы, кафе, рестораны, магазины и торговые центры. В инфраструктуру комплекса входит: - Открытый плавательный бассейн; - Зоны отдыха; - Зона барбекю; - Беседки; - Баскетбольная площадка; - Детская игровая площадка; - Генератор; - Открытая парковка; - Круглосуточная охрана. Расположение: Мезитли – очень популярный центральный район Мерсина, который находится в западной части города. Район включает в себя 40 микрорайонов, самые популярные из которых Тедже, Давултепе, Соли, Вираншехир. Именно эти микрорайоны расположены вдоль моря и привлекают покупателей недвижимости своей развитой инфраструктурой и курортной атмосферой. Проект является отличной возможностью для инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!