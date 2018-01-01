Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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Emerald Azurit - новый проект от известного застройщика Emerald Yapı в городском районе Мерсина с богатой внутренней инфраструктурой.
Объект располагается в городском районе Мезитли и рядом есть вся городская инфраструктура: школы, детские сады, больницы, кафе, рестораны, магазины и торговые центры.
В инфраструктуру комплекса входит:
- Открытый плавательный бассейн;
- Зоны отдыха;
- Зона барбекю;
- Беседки;
- Баскетбольная площадка;
- Детская игровая площадка;
- Генератор;
- Открытая парковка;
- Круглосуточная охрана.
Расположение:
Мезитли – очень популярный центральный район Мерсина, который находится в западной части города. Район включает в себя 40 микрорайонов, самые популярные из которых Тедже, Давултепе, Соли, Вираншехир. Именно эти микрорайоны расположены вдоль моря и привлекают покупателей недвижимости своей развитой инфраструктурой и курортной атмосферой.
Проект является отличной возможностью для инвестиций!
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Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой.
Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых. Комплекс станет самым зелёным в этой части города.
Окончание строительства - декабрь 2024 года. Надёжная фирма которая входит в сотню крупнейших застройщиков мира.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в динамичном районе, рядом с остановками общественного транспорта, всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами, парками, школами и больницами.
Район Бахчелиэвлер — популярный жилой и торговый район в европейской части Стамбула недалеко от центральных районов. Через район проходят крупные транспортные магистрали (E-5, TEM, метробус, метро, ж/д линия Мармарай) — можно быстро добраться до центра и мостов через Босфор. В районе развитая инфраструктура: несколько больших парков, три университета, множество ТЦ и ресторанов.
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками.
Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта.
Станция метробуса - 20 м
Частная клиника - 10 м
Ближайший университет Арель - 50 м
Университет Айдын - 200 м
Торговый центр - 250 м
Олимпийский бассейн - 100 м