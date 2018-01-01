Элитные квартиры в самом крупном проекте Стамбула

Yaylali, Турция

от €140,000

Новые квартиры на продажу в Алании расположены в Кестеле. Район Кестель - это недавно развитый район с высококачественным жилым комплексом. Государственный университет Алании расположен в Кестеле с кафедрой архитектора, инженерии и бизнеса. Новые апартаменты в Кестеле, Алания, недалеко от пляжа. Эти новые апартаменты в Кестеле, Алания, находятся всего в 150 метрах от пляжа. Кестель выделяется своей элитой и современной жизнью. Благодаря чистым улицам, банановым садам, современным ресторанам, кафе и пляжам, Kestel предлагает комфортную жизнь. Этот элегантный отель находится вдали от шума, но недалеко от всех социальных удобств, всего в 150 метрах от пляжа, супермаркетов, автобусной остановки, пляжная прогулочная дорожка В комплексе есть все, что вы ожидаете от дома для отдыха, например, бассейн на лето, крытый бассейн на зиму, турецкая баня, финская сауна, массажный кабинет, когда вам нужно отдохнуть, фитнес, небольшое кафе, когда вам нужен холодный напиток в жаркое лето, и детская площадка. Эти элегантные апартаменты в Алании Кестель имеют большие стеклопакеты с алюминиевой рамой, которые обеспечивают обильный дневной свет, высококачественную плитку на полу, высококачественный встроенный кухонный шкаф, душевые кабины, стальная входная дверь и многое другое Доступные апартаменты в комплексе Алания, КестельКомплекс состоит из двух 4-х этажных зданий с 55 квартирами в общей сложности. 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1 квартиры доступны в комплексе. Все квартиры имеют американскую кухню и большие террасы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Базовой квартирой Алании Недвижимость от 00905339638640