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Элитные квартиры в самом крупном проекте Стамбула

Аванос, Турция
от
€300,000
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6
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 45 до 140 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Элитные квартиры в самом крупном проекте Стамбула
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от
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Жилой комплекс Ультрасовременная квартира в живописном районе
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Площадь 66–82 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Elize 2 Residence - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположенный в превосходном районе - в центре Алании, в окружении всей городской инфраструктуры, в 500 м от моря и песчаного пляжа Кейкубат. В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банки и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города. Elite Elize 2 Residence состоит из двух десятиэтажных зданий, расположенных на закрытой территории. Индивидуальный дизайн комплекса делает этот проект уникальным. На продажу предлагаются 124 комфортабельных апартамента: квартиры с одной и двумя спальнями, и дуплекс-пентхаусы с тремя спальнями. Инфраструктура: Комплекс будет иметь разнообразную инфраструктуру, к услугам жильцов: - Благоустроенная озелененная территория; - Открытый бассейн, водные горки; - Детский бассейн; - Кафе-бистро; - Фитнес-центр; - Закрытый бассейн; - Джакузи; - СПА-центр; - Хамам, сауна, римская парная; - Комната отдыха; - Массажный кабинет; - Настольный теннис; - Мини-клуб; - Зимний сад (лаундж); - Детская площадка; - Зона барбекю; - Парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Расстояния: - Море и пляж: 500 м. - Аэропорт Газипаша: 40 км. - Аэропорт Анталии: 140 км. Проект является отличной возможностью для инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
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