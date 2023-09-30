Новые квартиры в одном из лучших жилых районов - Бейликдюзю, Стамбул

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 125 до 225 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.
Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.
На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.
Расположение и объекты поблизости
В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.
Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:
Аэропорт Стамбула - 30 км
Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км
Больница Maslak Acibadem - 8 км
Босфорский мост - 7 км
Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км
Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.
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VAAT CENTRE - это новый проект расположен в Стамбуле, в районе Багджылар, по улице Махмутбей. Комплекс расположен по середине 4х основных дорог.
Жилой комплекс спроектирован на территории 25 000 кв.м. Состоит из 6 блоков: 5 блоков жилых резиденций и 1 блок пятизвездочный отель. Этажность 5 блоков составляет 19 этажей. Комплекс богат зелеными территориями и ландшафтным дизайном.
В проекте представлено 653 квартиры современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1, от 88 до 179 кв.м. Для каждой квартиры представлена кладовая комната и парковочное место.
Комплекс обладает современной многофункциональной инфраструктурой:
- 4 бассейна;
- Кинотеатр;
- Детская площадка;
- Спортивный зал;
- Турецкая баня;
- Баскетбольная и теннисная площадка;
- Сауна;
- Круглосуточная охрана;
- Два ресторана.
Внешняя инфраструктура:
- Аэропорт;
- Метро;
- Университет;
- Больница;
- Торговый центр;
- Выставочный центр.
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Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, джакузи и аквапарком, витаминным баром, теннисным кортом, полем для мини-гольфа, садом, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, турецкой баней, сауной и парной, соляной пещерой, массажным кабинетом, кинотеатром, игровыми комнатами, залом для мероприятий.
Окончание строительства - 30.09.2023.
Особенности квартир
Видеодомофон
Беспроводной интернет
Центральная спутниковая система
Плиточный пол
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
Больницы - 1 км
Море - 1,5 км
Центр города - 3 км
Аэропорт - 35 км