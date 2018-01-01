Новые квартиры в центре одного из самых популярных районов Стамбула

Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Бейликдюзю. Планировка апартаментов 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 69 до 202 квадратных метров.Квартира располагается в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Покупая вторичное жилье, вы можете это расценивать как инвестиции, ведь квадратные метры в Стамбуле только растут в цене. Компания StayProperty, поможет с приобрести недвижимость, как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут вам варианты исходя из ваших пожеланий и бюджета.
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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Mersina Lux - новый проект от застройщика MNZ Başaran в районе Томюк.
Инфраструктура:
- Территория с ландшафтным дизайном;
- Бассейн с аквапарком;
- Открытый паркинг;
- Хаммам и сауна;
- Спортивные площадки;
- Зоны отдыха;
- Барбекю;
- Детская игровая площадка;
- Баскетбольная площадка;
- Круглосуточная охрана.
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Турция, Аланья, район OBA
Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м
🏡Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€.
Начало строительства: Декабрь 2022г.
Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г.
🌏Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн 440m2 • Джакузи • Детский бассейн • Детская площадка • Лобби-Кафе 110m2 • Закрытый бассейн • VİP-SPA • Турецкая баня • Сауна • Массажные комнаты • Зона отдыха • Тренажерный зал • Детская игровая комната • Кафе 266m2 • Открытая парковка • Закрытая парковка • Зона Wi-Fi • Спутниковое ТV • Подсветка территории • Генератор Оснащение
Меблировка в Апартаментах: ✅Встроенная мебель на кухне и ванных комнатах. ✅Встроенный шкаф в прихожей ✅Полный пакет бытовой техники ✅Кондиционер в каждой комнате ✅Подогрев полов в ванных комнатах + Сантехника 🔥Подходит для получения гражданства Турции🔥
👉Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция
Жилой комплекс Prime Loft Residence Mahmutlar находится над центральной частью города, при этом в окружении деревьев и плантаций, с видом на горные ландшафты. До улицы Ататюрка и центрального бульвара Мендерес всего 700 м, до площади рынка 900 м. На этой же улице муниципальные детский сад и начальная школа. Дорога до моря проходит по прямой через центр Махмутлара. Тихое место вблизи всей инфраструктуры.Видовые характеристики: из окон панорама на горы, город, море с верхних этажей. Здесь нет плотной застройки и старого жилого фонда.Старт проекта: март 2022. Завершение строительства: октябрь 2023.Prime Loft Residence Mahmutlar состоит из одного жилого 11-ти этажного блока из 109 квартир и огражденной территории с социальными зонами, большая площадь земельного участка 3000 м2, много пространства под ландшафтный дизайн, зоны отдыха.Район Аланьи Махмутлар. Тихое место вблизи центра городка! До благоустроенных пляжей и пляжных клубов 1 200 метров.