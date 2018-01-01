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Новые квартиры в центре одного из самых популярных районов Стамбула

Аванос, Турция
от
€156,000
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О комплексе

Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Бейликдюзю. Планировка апартаментов 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 69 до 202 квадратных метров.Квартира располагается в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Покупая вторичное жилье, вы можете это расценивать как инвестиции, ведь квадратные метры в Стамбуле только растут в цене. Компания StayProperty, поможет с приобрести недвижимость, как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут вам варианты исходя из ваших пожеланий и бюджета. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые квартиры в центре одного из самых популярных районов Стамбула
Аванос, Турция
от
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