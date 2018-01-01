Элитный комплекс концепции Здоровый Дом в престижном районе Сарыер

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 65 до 390 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
В проекте здание с тремя магазинами и квартирами с 1-3 спальнями. Во всех апартаментах 2-3 спальнями есть 2 ванные комнаты. В некоторых гостиная совмещена с кухней.
Расположение и объекты поблизости
Все, что нужно для комфортной жизни, находится в нескольких минутах ходьбы: рестораны, пекарни и кофейни, больницы, детские сады, несколько школ, банкоматы, почтовые отделения, ветеринарные клиники, магазины товаров для дома.
Метробус, E-5- 4 минуты на машине, 13 минут пешком
Торговый центр Perlavista - 7 минут на машине
Бейкентский университет - 7 минут на машине
Море - 20 мин на машине
Автосалон Autopia - 2 минуты на машине, 11 минут пешком.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 102 м2. Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 60 до 197 м2.Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.