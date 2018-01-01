Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 55 до 225 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая.
Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре.
Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев.
Расположение и объекты поблизости
Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи.
На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 90 до 180 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Podio - это современный стильный жилой комплекс. Находится в районе Бахчелиевлере, на пересечении трех крупнейших районов Европейской части Стамбула.
Стильный ЖК расположен на территории 27 602 кв.м. В комплексе расположено 400 жилых помещений. Здесь можно насладиться красивыми ландшафтными зонами, которые обеспечивают спокойную и комфортную обстановку.
Современные квартиры представленны планировками 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, от 62 до 213 кв.м.
Внутренняя инфраструктура комплекса очень насыщенна и разнообразная:
- Открытый и крытый бассейн;
- Сад;
- Детские площадки;
- Зоны активного отдыха;
- Кафе и рестораны;
- Фитнес клуб;
- Сауна;
- Турецкая баня;
- Открытая терраса.
Внешняя инфраструктура:
- Метро;
- Отделения банка;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Стамбула под Ваш бюджет и пожелания!