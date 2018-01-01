  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан

Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан

Аванос, Турция
от
€262,500
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 55 до 225 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€345,423
Жилой квартал Масштабный проект в экологичном районе с развитой инфраструктурой
Авсаллар, Турция
от
€122,000
Жилой комплекс Готовые к проживанию апартаменты на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€97,814
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Мраморноморский регион, Турция
от
€926,000
Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса в районе Оба
Алания, Турция
от
€130,000
Вы просматриваете
Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан
Аванос, Турция
от
€262,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€528,612
Агентство: TRANIO
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая. Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре. Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев. Расположение и объекты поблизости Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи. На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.
Жилой комплекс Квартиры с очаровательным видом на Мраморное море в Стамбуле
Жилой комплекс Квартиры с очаровательным видом на Мраморное море в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€249,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 90 до 180 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Podio
Жилой комплекс Podio
Стамбул, Турция
от
€295,878
Площадь 62–213 м²
4 объекта 4
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Podio - это современный стильный жилой комплекс. Находится в районе Бахчелиевлере, на пересечении трех крупнейших районов Европейской части Стамбула. Стильный ЖК расположен на территории 27 602 кв.м. В комплексе расположено 400 жилых помещений. Здесь можно насладиться красивыми ландшафтными зонами, которые обеспечивают спокойную и комфортную обстановку. Современные квартиры представленны планировками 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, от 62 до 213 кв.м. Внутренняя инфраструктура комплекса очень насыщенна и разнообразная: - Открытый и крытый бассейн; - Сад; - Детские площадки; - Зоны активного отдыха; - Кафе и рестораны; - Фитнес клуб; - Сауна; - Турецкая баня; - Открытая терраса. Внешняя инфраструктура: - Метро; - Отделения банка; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Стамбула под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти